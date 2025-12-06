Κακοκαιρία Byron: «Πνίγηκε» η Μάνδρα - Έπεσαν περισσότερα από 280 χιλιοστά βροχής σε τρεις μέρες

Σε «λίμνες» και «ποτάμια» μετατράπηκαν οι δρόμοι της Αττικής εξαιτίας της κακοκαιρίας Byron τις τελευταίες τρεις μέρες, με τη Μάνδρα να βρίσκεται στο επίκεντρο.



Μάλιστα, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στη Μάνδρα Αττικής καταγράφηκε το μεγαλύτερο ύψος βροχής του τριημέρου ( 4/12 με 6/12) με 287 χιλιοστά βροχής, σύμφωνα με το δίκτυο σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.



Σύμφωνα με το δίκτυο σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το ύψος βροχής ξεπέρασε τα 100 χιλιοστά σε 111 σταθμούς, τα 80 χιλιοστά σε 182 σταθμούς και τα 60 χιλιοστά σε 272 σταθμούς. Επιπλέον, 7 σταθμοί, κατέγραψαν πάνω από 200 χιλιοστά, μέσα σε αυτούς η Βλυχάδα Αττικής με 265 χιλιοστά βροχής.