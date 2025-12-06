«Βούλιαξε» το Καστελόριζο από την κακοκαιρία Byron - Θα κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης αναμένεται να κηρυχθεί το Καστελόριζο, το οποίο επλήγη σημαντικά από την επέλαση της κακοκαιρίας Byron.

Η κακοκαιρία προκάλεσε πολλά προβλήματα στο ακριτικό Καστελόριζο, λόγω της ασταμάτητης βροχής που συνεχίστηκε για ώρες με μεγάλη ένταση.

Όπως δήλωσε στη «Δημοκρατική» της Ρόδου ο Δήμαρχος Μεγίστης Νικόλας Ασβέστης το πρωί το νησί είχε «βαφτεί κόκκινο», αφού τα ορμητικά νερά που κατέβαιναν από το βουνό σαν καταρράκτης εισέβαλαν στον οικισμό και κατέληξαν στο κορδόνι του Καστελορίζου μετατρέποντας σε λιμνοθάλασσα τα σοκάκια και το λιμάνι εξαφανίζοντας την παραλιακή ζώνη που ήταν απροσπέλαστη κι ένα με τη θάλασσα.

«Το νησί μας έγινε κόκκινο από τα χώματα, τις λάσπες, τα μπάζα, το χαλίκι και ότι κατέβαινε από το βουνό και προκάλεσε πολλά προβλήματα», όπως είπε, προσθέτοντας ότι «ο ορμητικός όγκος νερού από έναν καταρράκτη, κατέβασε τεράστια ποσότητα νερού που εισέβαλε στα σπίτια και τις επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα πολλά κτήρια να έχουν πλημμυρίσει.

Ο κ. Ασβέστης επικοινώνησε με τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργο Χατζημάρκο ζητώντας να κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, γιατί ο Δήμος Μεγίστης αδυνατεί να ανταπεξέλθει σε αυτή την κατάσταση, καθώς δεν διαθέτει την τεχνική επάρκεια, το προσωπικό και τα μηχανήματα για την αποκατάσταση των ζημιών, ενώ όπως έγραψε η «δ» χθες είχαν ήδη πλημμυρίσει και οι αίθουσες του Πολιτιστικού Κέντρου Καστελορίζου που χρησιμοποιούνται προσωρινά ως αίθουσες διδασκαλίας γιατί το σχολείο βρίσκεται σε φάση εργασιών.

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γ. Χατζημάρκος, σε ανάρτησή του έγραψε τα εξής: «Η φύση δεν ελέγχεται και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνά κανείς. Το Καστελόριζο μας δοκιμάστηκε και αυτό που πρέπει να ξέρουν οι κάτοικοι τους είναι ότι δεν είναι μόνοι τους. Ήμασταν, είμαστε και θα παραμείνουμε σταθερά δίπλα τους για να γίνουν όλα όσα απαιτηθεί».

Λασπόνερα από κοκκινόχωμα πλημμύρισαν όλο το νησί που κυριολεκτικά έμοιαζε να βουλιάζει στα νερά, παρασύροντας φερτά υλικά, χαλίκια, πέτρες, κλαδιά δέντρων κλπ, ενώ ο Δήμος βρισκόταν επί ποδός και οι κάτοικοι προσπαθήσουν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Η θάλασσα έγινε… κόκκινη! Σε ένα απίστευτο θέαμα, από τους τόνους λάσπης που έπεφταν μέσα.

Ο Δήμαρχος σε ανάρτησή του έγραψε τα εξής: «Το νησί μας δοκιμάζεται από έντονα καιρικά φαινόμενα. Ο Δήμος Μεγίστης προχωρά στην κήρυξη του νησιού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας λόγω των σοβαρών επιπτώσεων που έχουν προκαλέσει τα ακραία φαινόμενα.

Μόλις ο καιρός κοπάσει, θα γίνει αναλυτική καταγραφή των ζημιών και θα ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία αποκατάστασης. Οι εκτεταμένες φθορές σε δημόσια κτίρια, δρόμους, σοκάκια και υποδομές του οικισμού απαιτούν άμεση παρέμβαση. Πρώτη προτεραιότητά μας είναι η διευθέτηση του ρέματος και η υλοποίηση αντιπλημμυρικών έργων, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία των κατοίκων και των περιουσιών τους απέναντι σε μελλοντικά φαινόμενα.



Ο Δήμος Μεγίστης θα βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με την περιφέρεια Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου τις αρμόδιες υπηρεσίες και την Πολιτική Προστασία, προκειμένου να αποκατασταθεί πλήρως η κανονικότητα στο νησί μας».