Ξεκίνησαν οι πυκνές χιονοπτώσεις: Στα λευκά τα ορεινά της Θεσσαλονίκης - Το έστρωσε μέσα στα Τρίκαλα

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Τετάρτης (21/1) το σοβαρό κύμα κακοκαιρίας που επηρεάζει τη χώρα, με χιονοπτώσεις κατά περιόδους έντονες να σημειώνονται ήδη στα περισσότερα ορεινά αλλά και σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας με χαμηλότερο υψόμετρο.

Ήδη από νωρίς το πρωί το χιόνι ξεκίνησε να πέφτει πυκνό στα ορεινά της Θεσσαλονίκης, με τον Χορτιάτη να ντύνεται στα λευκά ενώ χιονόπτωση παρατηρείται και σε πολλές άλλες περιοχές γύρω από την πόλη, όπως στο Φίλυρο, στο Μελισσοχώρι του Δήμου Ωραιοκάστρου, σε χωριά του δήμου Λαγκαδά.

Στις 08:15 έκλεισε ο δρόμος Χορτιάτη - Αγίου Βασιλείου λόγω χιονόπτωσης. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί προβλήματα στο λοιπό οδικό δίκτυο του νομού Θεσσαλονίκης.

Λόγω κακοκαιρίας, τα σχολεία θα μείνουν κλειστά στο Λαγκαδά και τη δημοτική ενότητα Μυγδονίας του δήμου Ωραιοκάστρου, έπειτα από σχετικές αποφάσεις των δήμων.

Αντίθετα με τα ορεινά της πόλης, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης βρέχει, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται νωρίς το πρωί στους 4 βαθμούς Κελσίου, ενώ στον Λαγκαδά το θερμόμετρο έδειχνε μηδέν βαθμούς.

«Λευκές» πολλές πόλεις στη βόρεια Ελλάδα

Χιόνι πέφτει και σε αρκετές ακόμη περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, όπως σε Φλώρινα, Πτολεμαΐδα, Νάουσα, Βέροια, σε χωριά της Πέλλας, ενώ χιονοθύελλα σημειώθηκε στη Σαμαρίνα Γρεβενών. Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και για την ασφάλεια των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού αποφασίστηκε τα σχολεία να παραμείνουν κλειστά.

Πυκνές χιονοπτώσεις σημειώνονται και σε πολλές άλλες ορεινές περιοχές, όπως στη δυτική Μακεδονία και τη δυτική Θεσσαλία.

Συγκεκριμένα, σήμερα δεν θα λειτουργήσουν όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Δυτική Μακεδονία, με απόφαση του περιφερειάρχη, Γιώργου Αμανατίδη. Λόγω του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων δεν λειτουργούν ούτε οι μονάδες προσχολικής αγωγής αλλά και τα ειδικά σχολεία.

Κλειστά είναι σήμερα όλα τα σχολεία (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια λύκεια) του δήμου Βέροιας, όπως και τα σχολεία ειδικής αγωγής αλλά και οι παιδικοί σταθμοί. Κλειστά τα σχολεία και στον δήμο Νάουσας, όπου τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως. Δεν θα λειτουργήσουν, επίσης, τα σχολεία και στους δήμους Έδεσσας και Πέλλας. Κατόπιν δε, επικοινωνίας και σε συνεργασία με τις αρμόδιες διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Πέλλας, αποφασίστηκε ότι τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν μέσω τηλεκπαίδευσης, σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα και τις οδηγίες των σχολικών μονάδων.

Έντονη χιονόπτωση μέσα στα Τρίκαλα

Έντονη χιονόπτωση σημειώνεται από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης και μέσα στην πόλη των Τρικάλων.

Σύμφωνα με το trikalavoice.gr, το έχει στρώσει και σε κεντρικά σημεία και συνιστάται προσοχή στις μετακινήσεις.

Παράλληλα με το χιόνι, σε πολλές περιοχές επικρατεί δριμύ ψύχος. Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες καταγράφηκαν στα χιονοδρομικά κέντρα της Βασιλίτσας και του Σελίου με -6 βαθμούς Κελσίου, στο Λαϊλιά Σερρών και στο Νευροκόπι με -5, στην Κλεισούρα Καστοριάς και στη Βλάστη Κοζάνης με -4 και στο Βαρικό Φλώρινας με -2 βαθμούς. Τις επόμενες ώρες αναμένονται νέες, ισχυρές χιονοπτώσεις στα περισσότερα χιονοδρομικά κέντρα, γεγονός χαρμόσυνο για τους λάτρεις των χειμερινών σπορ. Ωστόσο για τις μετακινήσεις είναι απαραίτητα τα χιονολάστιχα και οι αλυσίδες.

Πυκνό χιόνι και στα ορεινά της Ηπείρου

Πυκνές χιονοπτώσεις σημειώνονται από τη νύχτα σε όλες τις ορεινές περιοχές της Ηπείρου με την Πολιτική Προστασία της περιφέρειας και τους δήμους, να βρίσκονται σε συναγερμό. Νωρίς το πρωί, απαγορεύτηκε η κυκλοφορία βαρέων οχημάτων άνω των 3,5 τόνων στην Εγνατία από τα διόδια Δροσοχωρίου έως την Παναγιά.

Στα Τζουμέρκα, στην Άρτα, στο Μέτσοβο, στο Ζαγόρι, στο Πωγώνι, χιονίζει ασταμάτητα με το ύψος του χιονιού να φτάνει και το μισό μέτρο στα πιο ορεινά χωριά, ενώ ο υδράργυρος έχει κάνει βουτιά κάτω από το μηδέν.

Τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δεν λειτουργούν σήμερα στα Τζουμέρκα και το Μέτσοβο, με αποφάσεις που ελήφθησαν χθες από τους δήμους.

Σε όλο το οδικό δίκτυο επιχειρούν μηχανήματα αποχιονισμού και αλατιέρες, προκειμένου να μένουν ασφαλείς οι δρόμοι για τους οδηγούς, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν αντιολισθητικές αλυσίδες.

Πανέμορφη η χιονισμένη Καλαμπάκα

Η Καλαμπάκα καλύφθηκε επίσης από ένα πέπλο χιονιού, χαρίζοντας υπέροχες εικόνες της πόλης στη σκιά των Μετεώρων.

