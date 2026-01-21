Αλλαγές για τους εργαζομένους λόγω κακοκαιρίας: Τι ισχύει για τηλεργασία και δημόσιους υπαλλήλους

Η νέα κακοκαιρία που έχει φτάσει στη χώρα μας επανέφερε στο τραπέζι το ζήτημα της τηλεργασίας προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των υπαλλήλων τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.

Το υπουργείο Εσωτερικών ενεργοποίησε έκτακτα μέτρα για όσους εργαζόμενους δεν μπορούν να μετακινηθούν εξαιτίας των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τη σχετική οδηγία, οι δημόσιοι υπάλληλοι που αδυνατούν αντικειμενικά να προσέλθουν στην εργασία τους, θα μπορούν να απουσιάσουν νόμιμα χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού.

Η πρόβλεψη εφαρμόζεται στο πλαίσιο του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ, το οποίο κάνει λόγο για σοβαρή επιδείνωση του καιρού, με έντονες βροχοπτώσεις και προβλήματα στις μετακινήσεις, ιδιαίτερα στην Αττική.

Τηλεργασία όπου είναι εφικτό

Παράλληλα, το Υπουργείο συστήνει τη χρήση τηλεργασίας σε όλες τις περιπτώσεις όπου το επιτρέπουν τα υπηρεσιακά καθήκοντα. Η λύση αυτή κρίνεται ως η πλέον ασφαλής επιλογή, προκειμένου να περιοριστούν οι μετακινήσεις και να διασφαλιστεί η υγεία των εργαζομένων.

Για τις υπηρεσίες στις οποίες απαιτείται φυσική παρουσία, δίνεται η δυνατότητα ευέλικτης προσέλευσης και αποχώρησης, χωρίς υπηρεσιακές κυρώσεις, εφόσον τυχόν καθυστερήσεις σχετίζονται άμεσα με τις έκτακτες καιρικές συνθήκες.

Πόσες ημέρες καλύπτονται

Οι απουσίες αυτές εντάσσονται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο, το οποίο προβλέπει έως δύο εργάσιμες ημέρες κατ’ έτος για περιπτώσεις ανυπαίτιας αδυναμίας μετακίνησης, όταν υπάρχει επίσημη σύσταση περιορισμού μετακινήσεων από τις αρμόδιες αρχές.

Ποιοι δεν υπάγονται στη ρύθμιση

Από τα μέτρα εξαιρείται το προσωπικό κρίσιμων και επιχειρησιακών υπηρεσιών —όπως νοσοκομεία, δήμοι, περιφέρειες και δομές πρώτης γραμμής— οι οποίες θα συνεχίσουν να λειτουργούν βάσει ειδικών οδηγιών των προϊσταμένων τους.

Οι πολίτες και οι εργαζόμενοι καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις, καθώς οι οδηγίες ενδέχεται να επικαιροποιούνται ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων.