Χριστίνα Χειλά - Φαμέλη: Ζωή στο… τροχόσπιτο

Το καλοκαίρι είναι μια περίοδος για να αποφορτίζεσαι, να ξεφεύγεις από το πρόγραμμά σου, να αλλάζεις τη… ρουτίνα σου, να ξεγελάς τον χρόνο, να είσαι εσύ, αλλά ταυτόχρονα και κάποιος άλλος! Αυτά όλα τα έβαλε μέσα στο μυαλό της η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη και βρήκε τον ιδανικό τρόπο και προορισμό των φετινών της διακοπών!

Ζωή στις… ρόδες

Η ηθοποιός, αφού ξεκίνησε το καλοκαίρι της στη Δονούσα, τον Ιούνιο, είπε να περάσει και μερικές ημέρες στην Πάρο και μάλιστα σε τροχόσπιτο μαζί με συγγενείς και φίλους. Η Χριστίνα θέλει το καλοκαίρι να αποχωρίζεται από κάθε περιττό και να ζει ελεύθερη μακριά από σκοτούρες. Το τροχόσπιτο ήταν μια μοναδική ευκαιρία για να ζήσει μέσα στη φύση, με φουλ ανέσεις φυσικά και παράλληλα να έρθει κοντά με τους δικούς της ανθρώπους που τόσο είχαν ανάγκη να βρεθούν, να επικοινωνήσουν, να μοιραστούν στιγμές, να δημιουργήσουν νέες εμπειρίες.

Πολυτελής απλότητα

Η Χριστίνα κοιμόταν με τους μικρούς της φίλους και έπαιζε μαζί τους συνέχεια. Τα πρωινά απολάμβαναν το καφεδάκι τους οι μεγάλοι, το γαλατάκι τους οι μικροί, με το μελτέμι να τους φυσάει το πρόσωπο και τα μάτια να ατενίζουν τη θάλασσα μακριά. Τα βραδάκια η παρέα καθόταν κάτω από την καλαμωτή, στο ειδικό σαλονάκι που είχαν φτιάξει, με χαμηλό φωτισμό και κουβεντούλα πλάι στη φύση. Οι φετινές διακοπές θα της μείνουν αξέχαστες γιατί είχαν αυτή την… πολυτελή απλότητα που όλοι μας αναζητούμε…