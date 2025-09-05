Χριστίνα Χειλά Φαμέλη: «Υπάρχει ηλικιακός ρατσισμός, ειδικά στις γυναίκες»

Συνέντευξη στο περιοδικό «Vita» έδωσε η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη και μίλησε για την καθημερινότητά της και το πώς διαχειρίζεται τον χρόνο της ώστε να κάνει όλα όσα την κάνουν ευτυχισμένη, αλλά και για τον ηλικιακό ρατσισμό.

«Υπάρχει ηλικιακός ρατσισμός, ειδικά στις γυναίκες. Εγώ, που είμαι 32 χρονών και θεωρώ τον εαυτό μου νέα γυναίκα, έχω δεχτεί σχόλια όπως «καλύτερα να πάρουμε μια πιτσιρίκα για τον ρόλο». Κι αν αυτό συμβαίνει σε μένα και σε συνομήλικές μου, φαντάζομαι πώς σκέφτονται για τις μεγαλύτερες γυναίκες. Στο επάγγελμά μας ο ηλικιακός ρατσισμός είναι ακόμα πιο έντονος, γιατί επικρατεί η ανάγκη για τελειότητα. Τι σημαίνει όμως «τελειότητα";» αναρωτιέται.

Προσπαθεί να μοιράζει τον χρόνο της ούτως ώστε να είναι συνεπής στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, αλλά να νιώθει ok και με την προσωπική της ζωή και εξηγεί: «Επιδιώκω να έχω χρόνο για τον εαυτό μου γιατί τα τελευταία χρόνια έχω δουλέψει πολύ. Είμαι ευγνώμων που πλέον μπορώ να ρυθμίζω τη δουλειά μου στο θέατρο και στην τηλεόραση ώστε να μου μένει λίγος προσωπικός χρόνος. Είναι πολυτέλεια να έχω ένα Σαββατοκύριακο ελεύθερο και να το αφιερώνω στους φίλους μου, στον σύντροφό μου και σε μένα. Στόχος μου είναι να βρίσκω αυτή την ισορροπία».