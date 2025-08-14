Ευγενία Σαμαρά: «Ζω τη ζωούλα μου, στον ωραιότερο και πιο ορμητικό ποταμό που έχω βουτήξει ποτέ μου»

Τι τα θες, τι τα γυρεύεις; Τη στιγμή που κάποιοι ζουν το απόλυτο ελληνικό καλοκαίρι και βρίσκονται -ευτυχώς- μακριά από τις φωτιές, κάποιοι άλλοι κυκλοφορούν με άνεση στους δρόμους της Αθήνας και βρίσκουν πάρκινγκ παντού και κάποιοι άλλοι, ονόματα δεν λέμε Ευγενία Σαμαρά, ζουν... 10 ζωές σε μόλις μερικές εβδομάδες. Μετά το εντυπωσιακό ταξίδι στη Σρι Λάνκα, η ηθοποιός απολαμβάνει τον Καναδά και γνωρίζει την υπέροχη φύση του…

φωτογραφία Instagram

φωτογραφία Instagram

Κόντρα στο ποτάμι

Το Clearwater το έχετε ακούσει; Είναι ένα από τα πιο όμορφα και ορμητικά ποτάμια του Καναδά και συγκεκριμένα της Βρετανικής Κολομβίας και έχει μήκος 267 χλμ! Εκεί ακριβώς βρέθηκε η Σαμαρά για να συνεχίσει την περιπέτεια στη χώρα του σφενδάμου και φυσικά δεν θα μπορούσε να μην επιδοθεί σε αθλητικές δραστηριότητες. «Αν δεν κάνεις rafting στη χώρα που έχει ποτάμια κάθε μισό δευτερόλεπτο που θα κάνεις; Εδώ, ζω τη ζωούλα μου, στον ωραιότερο και πιο ορμητικό ποταμό που έχω βουτήξει ποτέ μου και που είναι αντάξιος του ονόματος του, Clearwater.

Fun fact: προσπάθησα να κολυμπήσω αντίθετα από τη ροή του ποταμού και ήταν πραγματικά ακατόρθωτο. Παρόλα αυτά όταν αφέθηκα στη ροή του μπορούσα και να με πλοηγώ. Είμαι σχεδόν σίγουρη ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει και με τη ροή της ζωής...», σχολίασε στην ανάρτηση που έκανε στο Instagram με μερικές στιγμές από τη συγκεκριμένη περιοχή. Ζηλέψαμε; Σώπα καλέ!

φωτογραφία Instagram