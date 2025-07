Ευγενία Σαμαρά: «Στην πίεση» από την ΕΡΤ - Η επίσημη ανακοίνωση

Μπορεί αυτή την περίοδο η Ευγενία Σαμαρά να... κόβει βόλτες στη μακρινή Σρι Λάνκα, στην ΕΡΤ όμως ετοιμάζονται για το νέο τηλεπαιχνίδι που θα παρουσιάσει και υπόσχεται να βάλει τους παίκτες κάθε ΣΚ «Στην πίεση»!

Το ρίσκο

Η νέα τηλεοπτική πρόταση της ΕΡΤ με τίτλο «Στην πίεση» έχει ως προαπαιτούμενα όχι μόνο τη γνώση, αλλά τη στρατηγική και τα άμεσα αντανακλαστικά. Όλα αυτά εξελίσσονται πάνω σε μια τεχνολογικά προηγμένη LED πλατφόρμα, η οποία αντιδρά σε πραγματικό χρόνο στις σωστές και τις λάθος απαντήσεις φωτίζοντας τ’ αποτελέσματα κυριολεκτικά κάτω από τα πόδια των παικτών.

Δύο ομάδες τίθενται υπό πίεση σε μία σειρά από μονομαχίες γνώσεων. Ο αρχηγός της κάθε ομάδας επιλέγει τον κατάλληλο συμπαίκτη για κάθε αναμέτρηση, μέχρι να έρθει η κρίσιμη στιγμή των αρχηγών και ο μεγάλος τελικός των 2.000€. Όμως η αγωνία δεν σταματά εκεί! Ο νικητής βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα δίλημμα: θα τολμήσει να απαντήσει στην ερώτηση των 10.000€ ρισκάροντας να τα χάσει όλα ή θα προτιμήσει να μείνει στην ασφάλεια των 2.000€;

Ψυχή γεμάτη εικόνες

Κι ενώ αυτά συμβαίνουν στην Αθήνα, στην άλλη άκρη του κόσμου, στη Σρι Λάνκα η Ευγενία Σαμαρά απολαμβάνει τις διακοπές της με τον αδερφό της και δοκιμάζει νέες εμπειρίες. «Σε ένα σπιτάκι στη μέση του “πράσινου οργίου” (έτσι ονομάζω τη Σρι Λάνκα), εγώ με το βιβλίο μου και θέα στη γέφυρα Nine Arch γνωστή και ως “Bridge in the Sky” στην πόλη Ella και τα τρένα που έρχονται και φεύγουν. Και βασικά η ψυχή μου γεμάτη εικόνες», έγραψε στο Instagram και μας έδειξε που καθόταν σε μια αιώρα κι από κάτω το… κενό!