Ευγενία Σαμαρά: Το άλμπουμ των διακοπών της στον Καναδά

Μόνο για μία μέρα ξαποσταίνει και ξανά προς τον κόσμο τραβά! Η Ευγενία Σαμαρά δεν πρόλαβε καλά - καλά να ανοίξει τις βαλίτσες από το ταξίδι της στη Σρι Λάνκα και τις λίγες ώρες που έμεινε στην Ελλάδα ετοίμασε τις επόμενες και μάλιστα πήρε και φθινοπωρινά ρούχα γιατί στον Καναδά μπορείς να συναντήσεις και τις 4 εποχές σε ένα ταξίδι!

Στην πόλη

Ο Αύγουστος λοιπόν βρίσκει την ηθοποιό σε ακόμη ένα μακρινό ταξίδι, αυτή τη φορά, προς τα δυτικά. Πρώτη στάση της ήταν το Βανκούβερ το οποίο την ξετρέλανε γιατί εκεί πραγματικά ένιωσε στο στοιχείο της αφού βρήκε μαγαζιά με παλιούς δίσκους και vintage ρούχα που τόσο αγαπά. «Θα κάνω όσα περισσότερα χιλιόμετρα μπορώ για να γνωρίσω τη δεύτερη μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο και θα σας πάρω και εσάς μαζί. Υ.Γ.: λατρεύω τα δισκάδικα και τα βιντατζάδικα», έγραψε στη σελίδα της στο Instagram και μάς έδειξε πώς πέρασε την πρώτη μέρα της.

Στη φύση

Αν κάτι κάνει τον Καναδά να ξεχωρίζει είναι η απίστευτη φύση που έχει. Η Ευγενία λοιπόν δεν θα μπορούσε παρά να επισκεφτεί ένα από τα μεγάλα πάρκα κοντά στο Βανκούβερ, να περπατήσει σε μονοπάτια και φαράγγια και να διασχίσει την κρεμαστή γέφυρα Capilano! Στο μάθημα ιστορίας και γεωγραφίας που μάς έκανε η ηθοποιός είπε πως η λέξη «Capilano» προέρχεται από τη γλώσσα των Squamish -των ιθαγενών της περιοχής- και σημαίνει «φύλακας του ιερού νερού».