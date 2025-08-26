Ευγενία Σαμαρά: «Δεν έχω ξαναμπεί σε πιο κρύο νερό στη ζωή μου» - Η συνάντηση με τις αρκούδες

Ζούγκλα, κρυοθεραπεία, αρκούδες και το road trip της Ευγενίας Σαμαρά στον Καναδά συνεχίζεται! Η ηθοποιός επισκέφθηκε τη νήσο Βανκούβερ, στη δυτική πλευρά της χώρας, που βρέχεται από τον βόρειο Ειρηνικό ωκεανό.

Το σοκ

Το τροχόσπιτο που έχει νοικιάσει η Σαμαρά με την παρέα της έφτασε μέχρι το τεράστιο αυτό νησί και μετά… σοκ! Στην παραλία Tonquin την περίμενε μια πολύ ξεχωριστή εμπειρία: «Ήρθαμε εδώ για να κολυμπήσουμε και στον βόρειο Ειρηνικό! Δεν έχω ξαναμπεί σε πιο κρύο νερό στη ζωή μου! Ψύχραιμα το λέω!», έγραψε στο Instagram και συνέχισε τη διήγησή της: «Απ’ ότι μας είπαν οι ντόπιοι έχει την ίδια θερμοκρασία χειμώνα - καλοκαίρι. Δηλαδή είναι τόσο κρύα που αν ήταν γλυκό το νερό θα πάγωνε! Όπως και να ’χει στη μαγική παραλία Tonquin, που για να φτάσεις περπατάς ένα ζουγκλέτο, βρήκα έναν μικρό Παράδεισο (με κρυοθεραπεία). Ένιωσα κάθε κύτταρό μου και έφτιαξα ένα έργο στην άμμο (με πέτρα και κοχύλι) επηρεασμένη από μία καινούργια λέξη που έμαθα από τις πρώτες φυλές, το Cawakniš».

Πολική βουτιά

Η συνέχεια του ταξιδιού ήταν ακόμη πιο αποκαλυπτική, αφού η Ευγενία έπεσε πάνω σε… αρκούδες λίγο πριν κάνει μια βουτιά σε πολικά νερά τα οποία παραδόξως ήταν πιο… ζεστά από αυτά του βόρειου Ειρηνικού. «Και ξαφνικά σε μια πρωινή βόλτα στη θάλασσα να σου και οι αρκούδες. Λίγο ακόμη και δεν θα πίστευα ότι υπάρχουν! Τελευταία στάση ήταν στο Taylor River, με τα γαλαζοπράσινα μαγικά νερά. Έμαθα ότι ορισμένοι τον αποκαλούν polar plunge (βουτιά στα παγωμένα νερά πολικών περιοχών). Εγώ θα πω ότι αντέχεται μια χαρά το νεράκι μετά τη βουτιά μου στον βόρειο Ειρηνικό!»

«Να μην σταματάς να εκπλήσσεσαι»

Καθώς φτάνει στο τέλος του το ταξίδι με το τροχοκινούμενο, όχι όμως και το ταξίδι στον Καναδά, η Σαμαρά θέλησε να μοιραστεί μαζί μας την τεράστια ομορφιά που έζησε σε αυτή τη χώρα. «Έχω να παρατηρήσω το πόσο γρήγορα η ομορφιά συνηθίζεται. Πόσο γρήγορα λες α… άλλη μια γαλάζια λίμνη και άλλος ένας τεράστιος καταρράκτης και σταματάς, βασικά, να εκπλήσσεσαι! Και κάπως νιώθω ότι αυτό είναι το κλειδί για ολάκερη τη ζωή. Να μην σταματάς να εκπλήσσεσαι! Να τα κοιτάζεις όλα από την αρχή. Σαν να μην τα ξέρεις. Γιατί ναι, ίσως μοιάζουν με αυτά που ξέρεις, αλλά σίγουρα δεν είναι ίδια. Κοίτα κάθε μέρα με καινούρια μάτια πρώτα εσένα, τους φίλους, τον σύντροφο, την εργασία, το σπίτι, τον κόσμο! Και ίσως κάθε μέρα να ανακαλύπτεις πόση ομορφιά έχεις στη ζωή σου».