Μαρία Κορινθίου: Η πρώτη κοινή της φωτογραφία με τον αγαπημένο της Γιώργο Καραθανάση

Το ταξίδι της Μαρίας Κορινθίου και του Γιώργου Καραθανάση στην Ιταλία ξεκίνησε από το Μπάρι όπου πέρασαν κάποιες ώρες στην όμορφη παραθαλάσσια πόλη πριν πάρουν τον δρόμο για τη Ματέρα, που βρίσκεται 65 χλμ. μακριά…

φωτογραφία Instagram

Ρομαντικές βόλτες

Στη γραφική Ματέρα τούς βρήκε η πρώτη τους νύχτα και τι πιο ρομαντικό από το να κάνεις μια βόλτα στα σοκάκια μιας πόλης που βρίσκεται δίπλα σε ένα μικρό φαράγγι, όπου ρέει ο ποταμός Γκραβίνα, ενώ το παλιό κομμάτι της έχει χαρακτηριστεί ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO!

Μαρία και Γιώργος βγήκαν για περπάτημα καθώς σουρούπωνε και είδαν την πόλη να μεταλλάσσεται όπως φωτιζόταν. Στη συνέχεια κάθισαν για φαγητό σε ένα ρομαντικό εστιατόριο. Οι δυο τους δεν είχαν μάτια παρά μόνο ο ένας για τον άλλον. Έπειτα συνέχισαν τη βόλτα τους σε μια πόλη που λες και ήταν φτιαγμένη για να φιλοξενήσει τον έρωτά τους…

Επισήμως μαζί

Έχει περάσει κάμποσος καιρός από τότε που Κορινθίου και Καραθανάσης είναι μαζί και πλέον αισθάνονται πιο σίγουροι για τη σχέση τους, γι’ αυτό και είπαν να την «επισημοποιήσουν» δείχνοντάς μας την πρώτη τους κοινή φωτογραφία. Οι δυο τους νοίκιασαν ένα μηχανάκι για να τους μεταφέρει γρήγορα και ξεκούραστα από το ξενοδοχείο προς το κέντρο της Ματέρα.

Κάποια στιγμή εκείνος είδε στον καθρέφτη του οχήματος την αντανάκλασή τους, τού άρεσε και είπαν να τη μοιραστούν και με μας. Αν νιώθεις καλά και ευτυχισμένος σε μια σχέση θες και να το διατυμπανίσεις και αυτό ακριβώς έκανε το ερωτευμένο ζευγάρι!