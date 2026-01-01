Μαρία Κορινθίου - Γιώργος Καραθανάσης: Ερωτευμένοι στις ιταλικές Άλπεις

Η Μαρία Κορινθίου και ο αγαπημένος της Γιώργος Καραθανάσης είναι ένα νέο και πολύ ερωτευμένο ζευγάρι που απολαμβάνει την κάθε στιγμή με πάθος και ένταση. Οι δυο τους λατρεύουν την Ιταλία και εκεί κάνουν αποδράσεις κάθε φορά που έχουν ελεύθερο χρόνο.

Τον Αύγουστο του 2025 έζησαν τον έρωτά τους στο πρώτο τους μεγάλο ταξίδι ως ζευγάρι στον ιταλικό νότο. Και που δεν πήγαν: Μπάρι, Πολινιάνο α Μάρε, Μονόπολι, Ματέρα και Αμάλφι. Δεν άφησαν κανένα από τα πανέμορφα χωριά και πόλεις της περιοχής ανεξερεύνητα και τώρα ήθελαν έναν δεύτερο γύρο, αυτή τη φορά στον ιταλικό βορρά!



Βόλτες στο χιόνι

Μαρία και Γιώργος εκμεταλλεύτηκαν τις αργίες της Πρωτοχρονιάς και πέταξαν προς Άλπεις. Σε ένα πανέμορφο χιονισμένο και άκρως εορταστικό τοπίο οι δυο τους πέρασαν μοναδικά και θέλησαν να μοιραστούν και μαζί μας κάποιες στιγμές του ταξιδιού τους στις σελίδες τους στο Instagram. Τους είδαμε λοιπόν μέσα στα χιόνια, να φωτογραφίζονται με φόντο τα χιονισμένα βουνά και να κάνουν snowmobile στις διάφορες πλαγιές του Τρεντίνο.

«Αυθεντικά αρσενικό»

Το περασμένο καλοκαίρι και ενώ ήταν φρέσκια η σχέση του ζευγαριού, η Κορινθίου είχε μιλήσει για αυτά που την κέρδισαν σε εκείνον. «Η αυθεντικότητά του, η κτητικότητά του, είναι αρσενικό. Δύσκολα ένας άντρας μπορεί να είναι δίπλα μου. Κι αυτό επειδή είμαι πολύ δυναμική, απαιτητική, ισχυρογνώμων και πατάω γερά στα πόδια μου. Είναι στοιχεία που δεν τα αποδέχονται εύκολα οι άντρες. Οπότε για να είναι ένας άνθρωπος δίπλα μου, πρέπει να είναι πιο δυνατός από εμένα σε όλα αυτά».