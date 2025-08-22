Μαρία Κορινθίου - Γιώργος Καραθανάσης: Η πρώτη τους full body κοινή φωτογραφία αγκαλιά

Από την Αθήνα στο Μπάρι, από εκεί στο Πολινιάνο α Μάρε κι έπειτα σε Μονόπολι, Ματέρα και Αμάλφι. Αυτό το σούπερ ταξίδι κάνουν φέτος τον Αύγουστο η Μαρία Κορινθίου με τον αγαπημένο της Γιώργο Καραθανάση και αποδείχτηκε πως ήταν αυτό ακριβώς που χρειάζονταν για να έρθουν ακόμα πιο κοντά, να γίνουν ένα, να δέσει η χημεία τους και να βάλουν τις βάσεις για κάτι στέρεο και αληθινό!

Ελευθερία

Πάντα στο ξεκίνημα μιας σχέσης δύο ερωτευμένοι χρειάζονται χρόνο μακριά από την καθημερινότητά τους για να γνωριστούν καλύτερα και να ζήσουν ελεύθεροι και ωραίοι. Αυτός ο χρόνος στα πανέμορφα και γραφικά χωριά και στις πόλεις του ιταλικού νότου ήταν για τη Μαρία και τον Γιώργο αυτό που πραγματικά είχαν ανάγκη να ζήσουν το πρώτο διάστημα της σχέσης τους που τα αδιάκριτα βλέμματα πέφτουν επάνω τους και δεν τους αφήνουν να πάρουν ανάσα!

Αδιαπραγμάτευτο

Η υπέροχη Ματέρα ήταν ο τόπος που το ζευγάρι λάτρεψε πολύ γι’ αυτό και επέλεξε να μοιραστεί μαζί μας μια φωτογραφία που τράβηξε σε αυτό το μέρος. Το γεγονός ότι η Κορινθίου και ο Καραναθάσης θέλησαν να κοινοποιήσουν μια κοινή τους φωτογραφία είναι γιατί πλέον νιώθουν έτοιμοι για αυτό το καινούριο που μπήκε και σάρωσε τη ζωή τους!

Παράλληλα με αυτή την κίνηση θέλουν να δηλώσουν ότι δεν κρύβονται, δεν θέλουν όμως τα media να σαρώσουν την προσωπική τους ζωή. Είναι εκείνοι που θα επιλέγουν τί και πότε θα ανεβάζουν στο Διαδίκτυο και αυτό είναι κάτι που παραμένει αδιαπραγμάτευτο γι’ αυτούς…