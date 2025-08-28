Γιάννης Αϊβάζης: Φύσηξε κυκλαδίτικος έρωτας - Ποια είναι η σύντροφος με την οποία έκανε διακοπές

Χωριστούς δρόμους έχουν τραβήξει εδώ και περίπου έναν χρόνο η Μαρία Κορινθίου και ο Γιάννης Αϊβάζης και μάλιστα έχουν και οι δυο προχωρήσει στη ζωή τους καθώς έχουν βρει έτερον ήμισυ. Πρόσφατα η ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για τον έρωτά της που ακούει στο όνομα Γιώργος Καραθανάσης, ενώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Huffington Post και ο πρώην σύζυγός της είναι ερωτευμένος.

Η σχέση με την Άννα Μαρία Σιγάλα, ιδιοκτήτρια ξενοδοχείων στην Σαντορίνη, ξεκίνησε μέσα στην άνοιξη και αυτός είναι και ο λόγος που ο Γιάννης Αϊβάζης πέρασε μεγάλο μέρος των καλοκαιρινών του διακοπών στο συγκεκριμένο νησί.

Να αναφέρουμε επίσης ότι η πρώην σύζυγος της Μαρίας Κορινθίου έχει γνωρίσει και τις δύο κόρες - από προηγούμενο γάμο - της τωρινής συντρόφου του, όπως και εκείνη έχει γνωρίσει την κόρη του Ισμήνη.

φωτογραφία facebook

Ποια είναι η Άννα Μαρία Σιγάλα

Γεννήθηκε στην Αθήνα και μεγάλωσε στη Σαντορίνη, σπούδασε στο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου στην Αθήνα, όμως επαγγελματικά την κέρδισε ο χώρος του τουρισμού. Για τρία χρόνια απασχολήθηκε στο ξενοδοχείο της οικογένειάς της στα Φηρά και αργότερα ανέλαβε τη γενική διεύθυνση του ξενοδοχείου, δίνοντας έμφαση στο κομμάτι των πωλήσεων. Λατρεύει τα ταξίδια και της αρέσει να γνωρίζει ανθρώπους με διαφορετική κουλτούρα.