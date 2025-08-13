Μαρία Κορινθίου: Ερωτική απόδραση στην Πούλια

Καλή η Αλόννησος και οι Σποράδες, καλή όμως και η Πούλια και η… μπότα της Ιταλίας! Αυτό σκέφτηκε η Μαρία Κορινθίου και πήρε τον αγαπημένο της Γιώργο Καραθανάση και πήραν το αεροπλάνο για το Μπάρι.

φωτογραφία Ιnstagram

φωτογραφία Ιnstagram

Πάνε παντού

Το ολόφρεσκο ζευγάρι της showbiz ζει τον απόλυτο έρωτα φέτος το καλοκαίρι, είναι στα… ντουζένια του και ένας ρομαντικός προορισμός ήταν στα must των διακοπών τους. Στο Μπάρι -που έκαναν και την πρώτη τους στάση- έχεις πολλά πράγματα να κάνεις, όμως τα διπλανά χωριά είναι μαγευτικά και ένα road trip επιβάλλεται! Δεν θα πας στο Αλμπερομπέλο με τα σπιτάκια που έχουν αυτούς τους φοβερούς τρούλους, θα πας! Δεν θα πας στο Πολινιάνο α Μάρε με τα τιρκουάζ νερά και τα σπίτια που είναι χτισμένα πάνω στον γκρεμό, θα πας! Δεν θα πας Ματέρα, Αλταμούρα, Οστούνι, Καλλίπολη, Λέτσε, Οτράντο και Τάραντα; Εννοείται πως θα πας! Κάπως έτσι το σκέφτηκαν Μαρία και Γιώργος, νοίκιασαν ένα αυτοκίνητο και ξεχύθηκαν στον αυτοκινητρόδρομο!

φωτογραφία Ιnstagram

Ανεκτίμητο ελληνικό προνόμιο

Μερικές ημέρες πριν η Κορινθίου μάς χάριζε στιγμές από το ελληνικό καλοκαίρι της στην Αλόννησο γράφοντας στο Instagram: «Αυτά τα καλοκαίρια στην Ελλάδα μας και στα ελληνικά μας νησιά, με τους ζεστούς, γεμάτη αγκαλιά ανθρώπους. Ανεκτίμητο ελληνικό προνόμιο! Όμορφες Σποράδες, όμορφη Αλόννησος», οπότε τώρα περιμένουμε τις εντυπώσεις της και από το ιταλικό καλοκαίρι!