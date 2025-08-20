Μαρία Κορινθίου: Απολαμβάνει σορμπέ λεμόνι στο Αμάλφι με τον αγαπημένο της και τη… Ραφαέλα Καρά

Μετά το Πολινιάνο α Μάρε, όπου έζησαν μοναδικές στιγμές με θέα την Αδριατική, η Μαρία Κορινθίου και ο αγαπημένος της Γιώργος Καραθανάσης συνεχίζουν το ταξίδι τους στην Ιταλία, αυτή τη φορά κάνοντας ένα πέρασμα από το -ξεχωριστής ομορφιάς- Αμάλφι!

Πόλος έλξης

Η περιοχή φημίζεται για τη συγκλονιστική της ομορφιά και την αρχιτεκτονική των σπιτιών που κυριολεκτικά κρέμονται από τους βράχους. Μάλιστα από το 1997 το Αμάλφι είναι μνημείο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και αυτό αποτελεί ακόμα έναν πόλο έλξης για τους τουρίστες. Επιπλέον εκεί μπορείς να γευτείς αυθεντική ιταλική κουζίνα και να χορτάσεις… λεμόνια!

Σορμπέ, το χορευτικό

Το ζευγάρι έφαγε τις τοπικές λιχουδιές με τη Μαρία να λατρεύει τη σαλάτα με τα ντοματίνια, όσο εκείνος την… έρεε με άφθονη σαμπάνια. Οι φράουλες είναι πια εκτός εποχής, οπότε την ήπιαν ελαφρώς… ξεροσφύρι!

Λίγο αργότερα έκαναν μια στάση σε ένα κατάστημα πολυτελούς οίκου μόδας για ψώνια και κατέληξαν σε μια gelateria για το διάσημο και ξακουστό ανά τον κόσμο σορμπέ λεμόνι που γεμίζεται με πολύ ιδιαίτερο τρόπο και σερβίρεται μέσα σε πραγματικό λεμόνι! Την ώρα που η πωλήτρια το ετοίμαζε, από τα μεγάφωνα ακουγόταν το «A far l' amore comincia tu» της Ραφαέλα Καρά. Η υπάλληλος το τραγουδούσε, η Μαρία την τραβούσε βίντεο, ο Γιώργος κοιτούσε την αγαπημένη του και έλιωνε και μάλλον το σορμπέ λεμόνι έγινε… σούπα!