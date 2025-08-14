Σεμίνα Διγενή: Μια Ελληνίδα στην Ιαπωνία - Το άλμπουμ των διακοπών της

Η Σεμίνα Διγενή κάνει ένα μεγάλο ταξίδι στην Ιαπωνία και δείχνει στο Facebook τις μοναδικές εμπειρίες που ζει. Η δημοσιογράφος εμπνεύστηκε από τη χώρα για να γράψει το νέο της μυθιστόρημα, ένα ερωτικό θρίλερ πριν καλά καλά πάει και τώρα ετοιμάζει νέες προσθήκες!

Ιαματική… σούπα

Όλα ξεκίνησαν στις αρχές Αυγούστου. Η Σεμίνα πέταξε για Τόκιο μέσω Ντουμπάι βλέποντας μια ταινία με τον Χάμφρεϊ Μπόγκαρντ στο αεροπλάνο. Μετά την προσγείωση κατευθύνθηκε στο προάστιο Asakusa που είναι διάσημο για την παραδοσιακή ατμόσφαιρα που αποπνέει, αλλά και τον ναό Senso-ji, τον αρχαιότερο βουδιστικό ναό του Τόκιο. «Πρώτη βόλτα στην άκρη του κόσμου. Μετά την παρέα με τον Μπόγκαρντ, κατευθείαν στον ναό κι ύστερα σε γιαπωνέζικο καπηλειό για μια ιαματική miso soup στο διαλυμένο στομάχι», έγραψε στη σελίδα της και μαζί της πήραμε κι εμείς μια πρώτη γεύση από την περιοχή.

φωτογραφία Facebook

Με τα γουρουνάκια

Οι επόμενες μέρες στο Τόκιο ήταν γεμάτες καινούριες εμπειρίες. Η Σεμίνα ανέβηκε σε ουρανοξύστη για δει τη μεγαλούπολη από ψηλά, δοκίμασε νέες γεύσεις, έπαιξε με γουρουνάκια και θαύμασε τις γκέισες. «Το Τόκιο από ψηλά (450 μ.) και… εκ του σύνεγγυς. Ένας άλλος κόσμος. Θα γράψω σύντομα γι’ αυτόν. Προς το παρόν, τον ανακαλύπτω, τον εξερευνώ και τον γεύομαι. Η μέρα σήμερα ξεκίνησε πίνοντας θρυμματισμένο πάγο με γεύση… μπλε λεμόνι και χαϊδεύοντας γουρουνάκια στην Takeshita street! Είναι τρελοί αυτοί οι Ιάπωνες», σχολίασε αργότερα στο Facebook.

Στην ψαραγορά

Στη συνέχεια η δημοσιογράφος… πετάχτηκε μέχρι την Οσάκα όπου μας έδωσε και χρηστικές πληροφορίες για την ιαπωνική αυτή πόλη. «Η Οσάκα μεταφράζεται ως Μεγάλος Λόφος. Κανείς δεν έμαθε ποτέ πως το Οσάκα επικράτησε του ονόματος Νανιγουά που ήταν το αρχικό όνομα της πόλης. Η παλαιότερη χρήση του σύγχρονου ονόματος πάντως, βρίσκεται σε μία επιγραφή του 1496. Ωραία είναι! Τόσα πολλά φαγάδικα μαζεμένα, δεν έχω δει πουθενά στον κόσμο», έγραψε και μετά έκανε στην κλασική βόλτα σε μια από τις μεγαλύτερες ψαραγορές του πλανήτη.

Η έμπνευση

Επόμενος σταθμός του ταξιδιού της Διγενή ήταν το Κιότο, μια πόλη που της έδωσε την έμπνευση που αναζητούσε για το νέο της βιβλίο. «Στο Κιότο διαδραματίζεται το νέο μου μυθιστόρημα, μια περιπετειώδης ερωτική ιστορία που εξελίσσεται σε θρίλερ. Έγραψα ήδη πάνω από 20.000 λέξεις, χωρίς να έχω δει αυτό το μαγικό σκηνικό. Σήμερα που πήρα μια πρώτη γεύση, νομίζω πως θα κάνω δεκάδες προσθήκες. Απίστευτος τόπος!», σχολίασε και συνέχισε το οδοιπορικό της αυτή τη φορά στο Kiyomizu-dera, τον ιστορικό βουδιστικό ναό στο ανατολικό Κιότο που χτίστηκε χωρίς τη χρήση καρφιών. Όπως μάς ενημέρωσε: «Ιδρύθηκε το 778 μ.Χ. και είναι γνωστός για το καθαρό νερό του καταρράκτη Otowa, με τα τρία ρεύματα νερού που πέφτουν σε μια λίμνη, τα οποία πιστεύεται ότι εκπληρώνουν ευχές. Εγώ ήπια από την πηγή της μακροζωίας! Το πιο διάσημο χαρακτηριστικό του είναι η ξύλινη εξέδρα του, που στηρίζεται σε 168 πυλώνες, με εκπληκτική θέα στην πόλη. Η Πυργοειδής Παγόδα των τριών ορόφων χρονολογείται από το 1633». Εντάξει, να πούμε πως δεν ζηλέψαμε αυτό το ταξίδι, ας το πούμε, αλλά ψέματα θα είναι!