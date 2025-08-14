Γιώργος Νινιός: Υποψήφιος για βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας για την «Παραλία»

Ο Γιώργος Νινιός είναι υποψήφιος για το βραβείο Καλύτερης Ερμηνείας στα Seoul International Drama Awards 2025 για την εκπληκτική ερμηνεία του στον ρόλο του Δημητρού στη σειρά «Η Παραλία» της ΕΡΤ1. Η σειρά δεν ξεχωρίζει μόνο για την αριστοτεχνική της παραγωγή, αλλά κέρδισε δύο υποψηφιότητες: για την Καλύτερη Σειρά και για την Καλύτερη Ερμηνεία, αναδεικνύοντας την ποιότητά της και στον διεθνή χώρο.

Σκληρός ανταγωνισμός

Ο Γιώργος Νινιός θα βρεθεί απέναντι σε πολύ δυνατούς αντιπάλους, όπως τον Άνταμ Σκοτ, που υποδύεται τον ρόλο του Μαρκ Σκάουτ στη δεύτερη σεζόν της σειράς «Severance» και τον Όουεν Κούπερ, γνωστό για την ερμηνεία του ως Τζέιμι στη σειρά Adolescence.

Οι υποψηφιότητες των φετινών βραβείων ανακοινώθηκαν πρόσφατα και περιλαμβάνουν 24 παραγωγές και 32 άτομα από 50 χώρες, με την Κέιτ Μπλάνσετ να είναι υποψήφια στην κατηγορία Καλύτερη Ηθοποιός.

Η ανακοίνωση των νικητών θα γίνει τον Σεπτέμβριο και η τελετή απονομής θα μεταδοθεί ζωντανά στις 2 Οκτωβρίου στο SBS, ενώ θα είναι διαθέσιμη και στο YouTube στο επίσημο κανάλι των Seoul International Drama Awards. Μια σημαντική διάκριση για τον Γιώργο Νινιό, την «Παραλία» και την ελληνική τηλεόραση που τα τελευταία χρόνια κάνει πολύ καλύτερες επιλογές σε σειρές που μπορούν να σταθούν επάξια και στο εξωτερικό!