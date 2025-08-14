Νίκος Πολυδερόπουλος: Σπάνια έξοδος με την αρραβωνιαστικιά του στην Αθήνα

Δεν έχουν μείνει και πάρα πολλοί διάσημοι στην πρωτεύουσα, οπότε όποιοι κυκλοφορούν στο κέντρο είναι εύκολο να τους τσιμπήσει κανείς με την κάμερά του. Αυτό… έπαθε και ο Νίκος Πολυδερόπουλος που κατέβηκε από τη Βούλα -όπου διαμένει- για ψώνια μαζί με την αγαπημένη του Βαλασία Συμιακού και ο φωτογραφικός φακός τους απαθανάτισε σε μια από τις σπάνιες κοινές εμφανίσεις τους.

Ήταν και οι δυο τους χαλαροί και άνετοι, μόλις όμως αντιλήφθηκαν την παρουσία του φωτογράφου κράτησαν τις… αποστάσεις τους! Φορώντας ένα λευκό σορτσάκι, ένα μαύρο top και πέδιλα εκείνη και μία λευκή βερμούδα, ένα γκρι πουκάμισο και σανδάλια εκείνος, ήταν ταιριαστοί και χρωματικά και στιλιστικά και εύγε τους και μπράβο τους!

φωτογραφία NDP

Σχέδια γάμου

Το ζευγάρι είναι μαζί τα εδώ και περίπου 6 χρόνια και μάλιστα ακούγεται πως το τελευταίο διάστημα ο Νίκος έκανε πρόταση γάμου στη Βαλασία κι εκείνη φυσικά δέχτηκε με χαρά. Οι δυο τους προσπαθούν να κρατούν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, γι’ αυτό και αποφεύγουν τις πολλές κοινές εμφανίσεις.

Η 26χρονη λογοθεραπεύτρια και ο 38χρονος ηθοποιός κάνουν ήδη σχέδια για τον γάμο τους που θέλουν να τον κρατήσουν σε στενό οικογενειακό κύκλο. Ο Πολυδερόπουλος στις διάφορες συνεντεύξεις του έχει εκφράσει κατά καιρούς το πόσο έτοιμος είναι να δημιουργήσει τη δική του οικογένεια και θέλει να αποκτήσει τα δικά του παιδιά.

Το γεγονός του ξαφνικού θανάτου του αδερφού του Παντελή από ανακοπή καρδιάς τα Χριστούγεννα του 2023, ίσως και να έπαιξε κάποιον ρόλο στην καθυστέρηση του γάμου των δύο ερωτευμένων, όμως όλα τα καλά είναι μπροστά τους και έρχονται…