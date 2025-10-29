Νίκος Πολυδερόπουλος: «Όταν έμαθα ότι θα γίνω πατέρας, διαλύθηκα - Το ήθελα, αλλά αιφνιδιάστηκα»

Ο Νίκος Πολυδερόπουλος και η Βαλασία Συμιακού θα γίνουν γονείς, αφού η αγαπημένη του διανύει ήδη τον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της. Ο ηθοποιός μίλησε στο «Happy day» για τη νέα πραγματικότητα που έρχεται στη ζωή του. «Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα ότι θα γίνω μπαμπάς. Η σύντροφός μου είναι έξι μηνών.

Μετά από κάποια χρόνια παίρνεις την απόφαση και λες ότι με αυτόν τον άνθρωπο μπορώ να είμαι μαζί και τότε φτάνεις σε ένα σημείο που λες ή θα προχωρήσουμε ή θα το τελειώσουμε. Αυτό που έχει σημασία είναι να είσαι ευτυχισμένος και να περνάς καλά και να νιώθεις ότι ο άνθρωπος που έχεις δίπλα σου σου δίνει τη δύναμη και την ώθηση να εξελιχθείς. Από τη Βαλασία πήρα την αγάπη και την τρυφερότητα, κάποια πράγματα που δεν είχα τόσο σαν εργένης και σαν άνθρωπος».

«Θα το καταλάβω όταν φύγουμε από την κλινική και θα είμαστε τρεις»

Ο Πολυδερόπουλος μοιράστηκε μαζί μας τη στιγμή που η αγαπημένη του τού ανακοίνωσε το ότι είναι έγκυος. «Η Βαλασία θα ήθελε να είναι κάπως αλλιώς τα πράγματα. Ήταν τόσο ταραγμένη όταν έγινε. Ήμουν έξω και με πήρε τηλέφωνο στο facetime. Τη βλέπω να κλαίει και λέω κάτι έγινε τώρα, τη βάψαμε, ωχ, ποιος, τι. Μου είπε ότι είναι έγκυος και διαλύθηκα.

Ήταν κάτι που το θέλαμε, αλλά φυσικά αιφνιδιάστηκα. Οι άντρες δεν το καταλαβαίνουμε. Θεωρώ ότι θα το καταλάβω όταν φύγουμε από την κλινική και θα είμαστε τρεις στο αμάξι. Το φύλο του μωρού το ξέρουμε αλλά δεν το μοιραζόμαστε. Είμαστε στη διαδικασία να ετοιμάσουμε το παιδικό δωμάτιο».