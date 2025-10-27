Νίκος Πολυδερόπουλος: Το βίντεο που αποκάλυψε ότι θα γίνει πατέρας

Μια από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής τους ζουν ο Νίκος Πολυδερόπουλος και η σύντροφός του Βαλάσια Συμιακού, καθώς ετοιμάζονται να υποδεχθούν τον καρπό του έρωτά τους, ενώ σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Καλύτερα δεν γίνεται» η ηθοποιός διανύει τον πέμπτο μήνα της εγκυμοσύνης της.

Ο γνωστός ηθοποιός θέλησε να επιβεβαιώσει τις φήμες που ακούγονταν τον τελευταίο καιρό και με μια ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram, αποκάλυψε το ευτυχές γεγονός.

Στο συγκεκριμένο βίντεο τον βλέπουμε να κοιτά την θάλασσα, ενώ το καπέλο που φορά γράφει «Dad». Στην λεζάντα της ανάρτησης σχολιάζει: «Μια νέα εποχή ξεκινά».

Ο ηθοποιός που βρίσκεται σε σχέση τα τελευταία έξι χρόνια, έχει εξομολογηθεί σε συνέντευξη που είχε δώσει στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, στην εκπομπή «The 2Night Show». «Για να υπάρξει επιτυχία σε μία σχέση πρέπει να προσπαθείς, να παλέψεις, να χάσεις, να κερδίσεις. Ακόμα κι αν βρεις τι θέλουν οι γυναίκες, δεν πρέπει ποτέ να σταματήσεις να μάχεσαι για τον άνθρωπο που αγαπάς. Έχω προσπαθήσει, προσπαθώ και μάχομαι με έναν τρόπο όμορφο. Τα πάντα θέλουν φροντίδα».