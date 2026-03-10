Νίκος Πολυδερόπουλος: Κοιτάζει τον νεογέννητο γιο του και λιώνει και μαζί του λιώνει και το Instagram

Ο Νίκος Πολυδερόπουλος και η Βαλασία Συμιακού έγιναν για πρώτη φορά γονείς στις 31 Ιανουαρίου 2026 και έκτοτε κάθε μέρα μαζί με τον μπέμπη τους είναι και μια γιορτή!

φωτογραφία Instagram

Ο μικρός μπόμπιρας τους έχει κλέψει την καρδιά και ο ηθοποιός δεν χορταίνει να περνά χρόνο μαζί του και να ξεκουράζει τη μητέρα του που, η αλήθεια είναι, τραβά το μεγαλύτερο ζόρι.

Ο Πολυδερόπουλος δημοσίευσε στη σελίδα του στο Ίντερνετ μία φωτογραφία που κοιτάζει τον γιο του και λιώνει και μαζί του λιώσαμε κι εμείς!