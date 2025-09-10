Μαρία Κορινθίου για τον σύντροφό της: «Είναι αρσενικό... Δύσκολα ένας άντρας μπορεί να είναι δίπλα μου»

Η Μαρία Κορινθίου και ο Γιώργος Καραθανάσης είναι ερωτευμένοι και η ηθοποιός μας το αποκάλυψε πριν από δύο μήνες λέγοντας: «Έχω ανοίξει τον κύκλο του έρωτα. Είμαι σε σχέση. Είμαι καλά, δεν θα ήμουν σε σχέση αν δεν ήμουν καλά, εάν δεν υπήρχε αυτή η φωτιά».

Δεν θέλουν να βροντοφωνάζουν αλλά ούτε και να κρύβουν τον έρωτά τους και η Μαρία Κορινθίου με συνέντευξή της στο περιοδικό OK! μίλησε για την σχέση αυτή και είπε χαρακτηριστικά: «Δεν θέλω και να κρύβομαι. Την προστατεύω 100%, απλά θέτω τα όριά μου. Είχε ήδη μαθευτεί στον κύκλο όπου κινούμαι. Ερωτήθηκα και θέλησα όμορφα, απλά και με σεβασμό να οριοθετηθώ, στηρίζοντας την επιλογή μου, την καινούρια μου σχέση κι αυτό που έχω με τον Γιώργο».

Στον σύντροφό της, την γοήτευσαν πολλά στοιχεία και εξομολογείται: «Η αυθεντικότητά του, η κτητικότητά του, είναι αρσενικό. Δύσκολα ένας άντρας μπορεί να είναι δίπλα μου. Κι αυτό επειδή είμαι πολύ δυναμική, απαιτητική, ισχυρογνώμων και πατάω γερά στα πόδια μου. Είναι στοιχεία που δεν τα αποδέχονται εύκολα οι άντρες. Οπότε για να είναι ένας άνθρωπος δίπλα μου, πρέπει να είναι πιο δυνατός από εμένα σε όλα αυτά».