Κορινθίου: «Δεν σκέφτομαι την τηλεόραση - Είμαι σε μια φάση που είμαι υπερβολικά επιλεκτική»

Στην εκπομπή «Το' χουμε» μίλησε η Μαρία Κορινθίου για την κατ' επιλογή αποχή της από την τηλεόραση, ενώ για την προσωπική της ζωή αρκέστηκε να πει: «Είμαι πάρα πολύ καλά, φυσικά και δεν κρύβομαι. Είμαι πάρα πολύ καλά. Τώρα όλο το υπόλοιπο κομμάτι, εντάξει, το κρατάω για μένα. Προσωπικά είναι, νομίζω δεν αφορά και κανέναν στο τέλος της ημέρας».

Η σχέση της με την τηλεόραση δεν είναι σχέση εξάρτησης όπως εξηγεί, αφού σε κάθε φάση της ζωής της αξιολογεί τις προτεραιότητές της και πράττει ανάλογα: «Δεν τη σκέφτομαι, δεν την αποποιούμαι, την αγαπάω την τηλεόραση, μου λείπει και δεν μου λείπει… Δεν θέλω σώνει και ντε να είμαι κάπου. Δόξα τω Θεώ είχα κάποιες πάρα πολύ καλές προτάσεις και ευχαριστώ πάρα πολύ γι’ αυτό, αλλά είμαι σε μια φάση της ζωής μου που είμαι υπερβολικά επιλεκτική, όχι στην πρόταση, αλλά στις συνθήκες και στις επιλογές που θα κάνω για να βάζω προτεραιότητες» εξομολογήθηκε.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στην κόρη της Ισμήνη και εξήγησε: «Δεν θέλει να μιλάω για εκείνη και το σέβομαι. Ετοιμάζεται για Πανελλήνιες, υπάρχει ένας μικρός αναβρασμός, αλλά όλα καλά. Εμπιστεύομαι το παιδί μου».