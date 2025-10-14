Ευθυμιάδης: Οι ευκαιρίες συνάντησης με τον Άγιο Παΐσιο και ο λόγος που δεν θέλησε ποτέ να τον δει

«Ίντριγκα δεν είχα ποτέ μέσα, μου νεύρα όμως είχα! Ό,τι ζήτησα, ό,τι προσευχήθηκα σε αυτόν που λέγεται Θεός, σε αυτόν που κανονίζει όλα αυτά που ζούμε, μου τα ’δωσε, οπότε αν ήμουν μικρόψυχος, θα ήμουν αχάριστος!», είπε ο Θανάσης Ευθυμιάδης στη συνέντευξή του στο «Buongiorno». Και συνέχισε μιλώντας για τη βιασύνη στη ζωή μας. «Ο βασικός δαίμονάς μου ήταν η βιασύνη! Και πραγματικά η βιασύνη είναι μια λέξη που θέλει πολύ μεγάλη προσοχή γιατί περιέχει τη λέξη βία! Όποιος βιάζεται, βιάζεται!

Στις μεγάλες πόλεις όλοι βιαζόμαστε. Ακόμα και ο τρόπος που τρώμε είναι βιαστικός. Όταν αυτό άλλαξε στη ζωή μου, όταν έμαθα να τρώω και να απολαμβάνω τη ζωή μου, να ευχαριστώ που μπορώ και έχω να φάω, αυτές οι μικρές διαφορές άλλαξαν την καθημερινότητά μου και η καθημερινότητά μου άλλαξε τη ζωή μου.

Το θέμα με τις γυναίκες

Η διαδικασία ξεκίνησε πολλά χρόνια πριν, πριν από το πρώτο ταξίδι μου στο Άγιο Όρος. Είναι ορόσημο γιατί μέχρι τότε οι σχέσεις μου με τις γυναίκες, που είναι ο πιο σημαντικός λόγος ύπαρξης πάνω σε αυτόν τον πλανήτη, δεν πήγαιναν καλά. Έλεγα κάποιο θέμα έχω εγώ με τις γυναίκες, πού να πάω να το ψάξω;

Πήγα λοιπόν στο Περιβόλι της Παναγίας, μετά από ένα μεγάλο χωρισμό που μου άφησε ένα σημάδι, αλλά και ένα μεγάλο μάθημα: ότι πρέπει να αλλάξω. Ότι όλα αυτά που έκαναν οι παππούδες μου και ονομάζουμε πατριαρχία, πρέπει να τα ξανασκεφτώ και να δω αν εγώ συμφωνώ ή όχι με τον τρόπο που αντιμετώπιζαν οι παλαιότεροι τις γυναίκες.

Είμαστε σε μία χώρα που δυστυχώς λόγω Οθωμανικής Αυτοκρατορίας δεν ζήσαμε την Αναγέννηση. Ο πασάς με τις γυναίκες του, με το χαρέμι του. Αυτό ζήσαμε! έπρεπε να κάτσω να σκεφτώ με ποια από αυτά με τα οποία μεγάλωσα συμφωνώ και με ποια όχι. Η γυναίκα έχει έναν ιερό ρόλο στη ζωή, είναι ένα σύμβολο είναι πηγή της ζωής, αλλά και η πηγή της ευζωίας. Στο Άγιον Όρος αποδεσμεύτηκα από τις αλυσίδες που είχα και είπα ότι θέλω να τιμώ τη γυναίκα!»

Ο Άγιος Παΐσιος

Ο ηθοποιός εξήγησε ότι είχε την ευκαιρία να δει 2- 3 φορές τον Άγιο Παΐσιο και δεν το έκανε γιατί σκέφτηκε ότι δεν είχε τίποτα να του πει. «Τι να του έλεγα; Γεια ήρθα να πιούμε έναν καφέ;». Και θυμήθηκε μια ιστορία. «Ένας φίλος μου, μού είπε: «Καλά έκανες και δεν πήγες γιατί θα σε έδιωχνε. Εγώ πήγα και αυτός ήξερε ποιοι έχουν προβλήματα και ποιοι όχι. Περίμενα στην ουρά και όταν ήρθε η σειρά μου, ο γέροντας μου είπε να φύγω. Μετά από δύο χρόνια ξαναπήγα και μου είπε: «τί ήρθες πάλι;». Ξαναπήγα μετά από έναν χρόνο για τρίτη φορά. Μου λέει βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους εδώ, έχουν πρόβλημα. Εσύ δεν έχεις πρόβλημα. Και του είπα: έχω μάθει ότι κοιμάσαι σε μια λαμαρίνα και θέλω να την δω. Και μου απάντησε: θα στην δείξω, αλλά μου υπόσχεσαι ότι δεν θα ξαναπατήσεις εδώ;».

Η επιστροφή στο θέατρο

Φέτος ο Ευθυμιάδης επιστρέφει στο σανίδι με την παράσταση «Μπαμπάδες με ρούμι» πλάι στη Βίκυ Σταυροπούλου και στον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη. «Το κεφάλαιο θέατρο δεν έχει κλείσει για μένα! Είναι ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μου να ψυχαγωγώ τον κόσμο. Θα ήταν αδικία να δω το θέατρο σαν δουλειά!

Όταν πήγαινα στη δραματική σχολή και οι 15 που ήμασταν εκεί, πηγαίναμε κρυφά από τους γονείς μας. Εγώ σπούδαζα Διοίκηση Επιχειρήσεων. Πήγα και γράφτηκα για να πάρω αναβολή από τον στρατό».