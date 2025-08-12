Ελένη Χατζίδου: «Μας τα κάνατε τσουρέκια λιγάκι»

Ένα ταξίδι είπε να πάει η Ελένη Χατζίδου με τον Ετεοκλή Παύλου, την κόρη τους και την… πεθερά της στις Μαλδίβες και οι followers στο Instagram έπεσαν να τη φάνε ζωντανή! Ο λόγος; Της σχολίασαν πως πάντα παίρνει μαζί της την πεθερά της για να τους κρατά το παιδί και εκείνοι να κάνουν διακοπάρες!

«Η πεθερά μου είναι θησαυρός»

Η Χατζίδου που και χιούμορ έχει και γλωσσού είναι, πέρασα καλά στα μέρη τα εξωτικά και στη συνέχεια κάθισε στο κινητό και έπιασε… δουλειά δίνοντας απάντηση τους κακοπροαίρετους μέσα από ένα βιντεάκι που έδειχνε πως τελικά της... ζωάρα την έκανε η πεθερά! «Για να μην κουράζεστε κάποιοι στα σχόλια: Το βίντεο είναι χιουμοριστικό (γιατί μας τα κάνατε τσουρέκια λιγάκι)! Όχι, δεν την κουβαλάω για babysitting. Είμαστε μαζί γιατί είναι απίστευτος άνθρωπος, σπάνια παρέα και γιατί την αγαπάμε! Κι αν αναρωτιέστε, είναι και ηθοποιάρα, το βίντεο έγινε με απόλυτη γνώση και μπόλικο γέλιο backstage. Οπότε, λιγότερο δράμα, περισσότερα κοκτέιλ! Η αλήθεια; Η πεθερά μου είναι θησαυρός! Πάνω απ’ όλα μας χαρίζει την παρέα της, την αγάπη της και τις ιστορίες της. Κι αν χρειαστεί φυσικά βοηθάει και στα πρακτικά, αλλά πρώτα απ’ όλα είναι ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ!!! Γιατί η ζωή είναι πιο ωραία όταν τη μοιράζεσαι με ανθρώπους που αγαπάς», είπε, τα έβγαλε από μέσα της, ξέσκασε και συνεχίζει το καλοκαίρι της μακριά από τους κακούς και τους τοξικούς! Ε, μα…