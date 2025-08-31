«Τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται»: Η επιστροφή από τις διακοπές και το δράμα της Ελένης Χατζίδου

Η γνωστή τραγουδίστρια και παρουσιάστρια Ελένη Χατζίδου βρέθηκε με την οικογένειά της, τον σύζυγό της Ετεοκλή Παύλου και την κόρη τους, Μελίτα, στις εξωτικές Μαλδίβες για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Ενώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημοσίευε ειδυλλιακές εικόνες και οικογενειακές στιγμές από τον προορισμό τους, η ίδια αποκάλυψε πως η πραγματικότητα ήταν πολύ διαφορετική.

Σε πρόσφατο «story» της, η Χατζίδου παραδέχτηκε ότι το καλοκαίρι που πέρασαν ήταν δύσκολο. «Κάποια στιγμή θέλω και πρέπει να σας μιλήσω για όλα αυτά που έχουμε περάσει αυτό το καλοκαίρι. Τελικά τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται», έγραψε, εξηγώντας ότι δεν θέλησε να δημοσιοποιήσει τις δυσκολίες της για να μην επιβαρύνει τους ακόλουθούς της.

Μάλιστα, αποκάλυψε ένα από τα προβλήματα που αντιμετώπισε, λέγοντας: «Προς το παρόν έχω αυχενικό τρελό, ακόμα και στο αμάξι είμαι με αυτό που βάζω στο αεροπλάνο, για να μπορώ να κυκλοφορώ. Κάποια στιγμή θα σου κάνω ένα βίντεο να στα πω όλα».

Με αυτή την ανάρτηση, η Ελένη Χατζίδου έδωσε μία διαφορετική οπτική για το τι συμβαίνει πίσω από τις «τέλειες» φωτογραφίες των social media.