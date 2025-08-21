Μύκονος: Τα τελευταία νυχτοπερπατήματα των celebrities

Ηθοποιοί, τραγουδιστές, παρουσιαστές, μοντέλα, γιατροί… Και φέτος η Μύκονος κέντρισε το ενδιαφέρον πολλών που ήθελαν να περπατήσουν στο νησί και να φωτογραφηθούν στο αγαπημένο τους μέρος. Η αλήθεια είναι πάντως πως δεν είδαμε πάρα πολλά top ονόματα να σεργιανίζουν εδώ κι εκεί και να βουτάνε στα γαλανά νερά της, αφού μάλλον οι περισσότεροι celebrities στράφηκαν προς άλλα νησιά των Κυκλάδων, στα Δωδεκάνησα και στο Ιόνιο.

φωτογραφία NDP

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου εθεάθη στα σοκάκια χέρι - χέρι με τον αγαπημένο της Γιάννη Καραβασάνη και όλοι είχαν να πουν για το πόσο ταιριαστό ζευγάρι και εμείς θα συμφωνήσουμε μαζί τους.

φωτογραφία NDP

φωτογραφία NDP

Εκεί όμως πετύχαμε κι άλλα ζευγάρια, όπως τον Διονύση Παναγιωτάκη με τη Νικολέττα Καρρά, τον Μιχάλη Τσαουσόπουλο με τη Φραντζέσκα Παραρά, τον Νεκτάριο Λεμονίδη με την Ελίζαμπεθ Ελέτσι και τη Μαριαλένα Ρουμελιώτη με τον Σάκη Κατσούλη.

φωτογραφία NDP

φωτογραφία NDP

Ο Μιχάλης Ιατρόπουλος επέλεξε τη Μύκονο για να γιορτάσει τα 60α του γενέθλια. Εκεί ήταν η σύντροφός του, Κατερίνα Καλκάνα, και φυσικά οι φίλοι τους που του τραγούδησαν το «happy birthday»

φωτογραφία NDP

Είχαμε και κάποιους που εμφανίστηκαν στα σοκάκια και φωτογραφήθηκαν σόλο. Αυτοί ήταν ο Θοδωρής Μαραντίνης, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, η Έλενα Γαλύφα, η Κατερίνα Παπακωστοπούλου, η Μαρίνα Σταυράκη και ο Τούρκος παραγωγός Ατζούν Ιλιτζαλί.

φωτογραφίες NDP

Η Μαριέττα Χρουσαλά πάντως επέλεξε να απολαύσει περισσότερο τις παραλίες, παρά τη βραδινή ζωή γι’ αυτό και ο φωτογραφικός φακός την απαθανάτισε πλάι στο κύμα.