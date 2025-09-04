Απόστολος Γκλέτσος: Παθιασμένα φιλιά στα Ματογιάννια της Μυκόνου - Δεύτερη ευκαιρία στον έρωτά του...

Η αλήθεια είναι ότι είχαμε καιρό να δούμε τον Απόστολο Γκλέτσο να είναι τόσο διαχυτικός, τρυφερός και να αδιαφορεί για τα αδιάκριτα βλέμματα γύρω του. Ο φωτογραφικός φακός τον εντόπισε να κάνει βόλτες στα Ματογιάννια της Μυκόνου, με την σύντροφό του Ιζαμπέλα Αρβανίτη με την οποία αποφάσισαν να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία στη σχέση τους, καθώς πριν τρία χρόνια είχαν χωρίσει.

Περπατούσαν πιασμένοι χέρι - χέρι και όταν κάθισαν να απολαύσουν το ποτό τους σε γνωστό μπαρ του κυκλαδίτικου νησιού δεν δίστασαν να ανταλλάξουν τρυφερά φιλιά. Στην παρέα τους και η γνωστή επιχειρηματίας - που διατηρεί ξενοδοχείο στο νησί - Σούλα Λιάκου.

Ο Απόστολος Γκλέτσος πριν μερικά χρόνια δήλωνε: «Δεν υπάρχει ανάγκη για έρωτα. Ο έρωτας ο συναισθηματικός, είναι αναγκαία κατάσταση και το αναζητάς σε μικρές ηλικίες. Και γι' αυτό τραβάς και το χουνέρι του. Όσο μεγαλώνεις, είναι μια από τις απελευθερώσεις που σου χαρίζει η ζωή. Είσαι πιο χαλαρός, σου αρέσει περισσότερο η παρέα των φίλων σου, ενώ το άλλο είναι πρόβλημα. Οι νεανικές καψούρες που χάνεσαι... Παναγία μου».



Ενώ για το ενδεχόμενο να παντρευόταν ξανά, είχε δηλώσει: «Δεν θέλω μπελάδες στο κεφάλι μου. Όπου γης και πατρίς. Να χτυπάει το τηλέφωνο κι αντί να σου λέει «γεια», να σου λέει «πού είσαι;».