Ερωτευμένος ο Γκλέτσος: Στα 30 μου όταν άκουγα 60άρη να μιλάει για έρωτα, έλεγα «τι λέει ο παππούς»

Ανανεωμένος εμφανίστηκε ο Απόστολος Γκλέτσος στο «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και η Αθηναΐδα Νέγκα δεν θα μπορούσε να μην το σχολιάσει. «Κάνω γυμναστική, μπορεί να φταίει και ο έρωτας! Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από όσους μας βλέπουν και είναι νεότεροι, διότι κι εγώ γύρω στα 30-35 όταν άκουγα έναν 60άρη με άσπρα γένια να μιλάει για έρωτα, έλεγα τι λέει ο παππούς, δεν ντρέπεται λίγο.

Πρέπει λοιπόν να πω στους στους νέους, μην ντρέπεστε και μην τσαντίζεστε. Ναι και σε αυτές τις ηλικίες υπάρχει ο έρωτας. Υπάρχει αυτό το συναίσθημα. Τώρα έχω ερωτευθεί, αυτό είναι αλήθεια. Και με επανασύνδεση! Ίσως λειτούργησε λίγο -θα το πω πρώτη φορά αυτό- και η ζήλια. Εμφανίστηκα και διεκδίκησα!»

«Μπορεί να κάνω και κακό»

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στην πολιτική από την οποία πέρασε για ένα διάστημα και μάλιστα είχε και φιλοδοξίες. «Για να ασχοληθεί ένας άντρας ή μια γυναίκα με την πολιτική στην Ελλάδα είναι μια εσωτερική αναμέτρηση με τον εαυτό σου. Σίγουρα δεν είναι επάγγελμα, ξέρεις που πας. Δεν μπορεί να μην έχεις διαβάσει ιστορία στο Δημοτικό, το πώς φέρθηκαν οι Έλληνες στον Κολοκοτρώνη και στον Καποδίστρια! Στην Δημοκρατία των Αθηναίων εξοστράκιζαν τους πολύ καλούς μην τυχόν και σηκωθεί η μύτη τους ή σκεφτούν ότι αποκτήσουν δύναμη και γίνουν τύραννοι! Δεν τους κατηγορώ τους Έλληνες, ξέρουν τι τους γίνεται. Έχουν και αχαριστία έχουν και ζήλια, αλλά νογάνε εν τέλει.

Από την πολιτική βγήκα πολύ πιο φτωχός και αυτό αποδεικνύεται από τις φορολογικές μου δηλώσεις. Οι προεκλογικές εκστρατείες είναι κοστοβόρες. Έπρεπε να γίνουν, γιατί έπρεπε να ξέρουν συγκεκριμένα πράγματα, προγράμματα για την περιφέρεια. Δεν είναι ο Γκλέτσος που κοιτάει την συμπρωταγωνίστριά του και λέει ατάκες και παίζει στα σίριαλ. Ο Κασσελάκης έπρεπε να φύγει από τον Σύριζα, πάση θυσία και έφυγε και νομίζω ότι έφυγε και γενικά! Επίσης έπρεπε να τελειώσει ο κύκλος της πολιτικής για εμένα και έβαλα τελεία.

Όσο ήμουν εντός της πολιτικής, νομιμοποιούμουν να κάνω δηλώσεις. Τώρα που είμαι εκτός είναι αντιδεοντολογικό, πιστεύω, να κάνω την οποιαδήποτε δήλωση για τη ζώσα πολιτική. Είναι αντιδεοντολογικό και μπορεί να κάνω και κακό και στον Τσίπρα και στην Καρυστιανού και στη Ζωή και σε όλους. Σίγουρα όλοι αυτοί πρέπει να βγουν μπροστά! Έχω κατέβει στους δρόμους για να διαμαρτυρηθώ για τα Τέμπη… Ακομμάτιστα, ως Απόστολος! Κι εγώ και όλη μου η οικογένεια!»

«Μου έμαθαν την αλφαβήτα συλλαβιστά»

Ο Γκλέτσος αναφέρθηκε και στα δύο άτομα που του έφτιαξαν την καριέρα του ως ηθοποιού. «Χρωστάω την καριέρα μου στον Μανούσο Μανουσάκη και στον Σταμάτη Φασουλή. Σε αυτούς τους δύο ανθρώπους. Γιατί δεν είναι ότι με διάλεξαν, είναι ότι ασχολήθηκαν και με έμαθαν τη δουλειά. Έκατσαν και μου έμαθαν την αλφαβήτα συλλαβιστά, ο ένας στο θέατρο και ο άλλος στην τηλεόραση.

Κακά τα ψέματα. Η δουλειά δεν μαθαίνεται στη σχολή, εκεί μαθαίνεις πέντε πραγματάκια. Θυμάμαι στα γυρίσματα του πρώτου σίριαλ που έκανα ήταν καλοκαίρι… Φόραγα κοστούμι και με περίμεναν ηθοποιοί, μεγάλα ονόματα, να πω σωστά δέκα ατάκες γιατί έπαιζα θεατρικά όπως είχα μάθει σε σχολή».