Γκλέτσος: Στα καλύτερά του ο ηθοποιός - Ερωτευμένος και έτοιμος να ανοίξει ξενοδοχείο στην Αίγινα

Η κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» συνάντησε τον Απόστολο Γκλέτσο στο αεροδρόμιο καθώς επέστρεφε από τα γυρίσματα στην Κύπρο. Ο δημοσιογράφος αφέρθηκε στην ανανεωμένη του εμφάνιση και ο ηθοποιός είπε: «Δεν έχω χάσει πολλά κιλά, αλλά φαίνονται». Σχολιάζοντας και το ότι πολλοί ξαφνιάστηκαν με την επιλογή του να κάνει διακοπές στη Μύκονο είπε: «Πήγα μια φορά στην Μύκονο και κοντεύουμε να το κάνουμε θέμα».

Για όσα ακούστηκαν περί επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα υποστήριξε: «Κάτσε να το δούμε. Ένα - ένα τα πράγματα, βλέποντας και κρίνοντας. Εγώ έχω τελειώσει με την πολιτική, δεν ξαναγυρνάω στην πολιτική. Δεν έχω καμία πικρία, έκλεισε ο κύκλος για μένα. Αν γύριζα τον χρόνο πίσω θα ασχολούμουν ξανά με την πολιτική, γιατί πήρα πολλά πράγματα, έμαθα πολλά πράγματα για τον εαυτό μου. Μου έδωσε πολλά η πολιτική. Έμαθα να είμαι και διπλωμάτης, γιατί η διπλωματία δεν είναι κακό πράγμα. Αποφεύγεις κακοτοπιές και ασχήμιες και σου σφυρηλατεί τον χαρακτήρα».

Ο Απόστολος Γκλέτσος σχολίασε όσα συνέβησαν με τον Βασίλη Μπισμπίκη λέγοντας: «Όλοι έχουμε τις άσχημες στιγμές μας, καλό είναι να προσέχουμε και καλό είναι να μην ρίχνουμε όλοι τον λίθο».

Και μίλησε για ένα επιχειρηματικό του σχέδιο, αποκαλύπτοντας ότι θα ανοίξει ξενοδοχείο στη Σουβάλα της Αίγινας. «Ήθελα πολύ να το κάνω, το σκεφτόμουν αρκετά τα τελευταία χρόνια και έδωσε ο Θεός και θα γίνει» παραδέχθηκε.