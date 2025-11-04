Απόστολος Γκλέτσος: «Η δημοσιότητα ήταν ένα εργαλείο για να πετύχω κάποια πράγματα»

Ο Απόστολος Γκλέτσος μίλησε στην εκπομπή «Το ’Χουμε» και έκανε μια ειλικρινή εξομολόγηση για όλα όσα έχει ζήσει μέχρι σήμερα, αλλά και για το πώς διαχειρίστηκε τη διασημότητα και τη δημόσια εικόνα του. «Για μένα ξέρετε ένα 3%, ίσα που μπαίνω στη Βουλή! Γνωρίζετε λίγα πράγματα για εμένα, γιατί δεν χρειαζόταν. Η δημοσιότητα για εμένα δεν ήταν αυτοσκοπός, ήταν ένα εργαλείο για να πετύχω κάποια πράγματα συμπιέζοντας τον χρόνο.

Δεν ήμουν ποτέ οξύθυμος, αλλά είδα ότι πουλάει, ειδικά τη στιγμή που βγήκα, το ρουφούσαν σαν σπιτική λεμονάδα. Και είπα “Ρε παιδιά αφού το θέλετε, αφού ανεβαίνει ο λογαριασμός στην τράπεζα με ιλιγγιώδη ταχύτητα, θα σας το πουλήσω, δεν μπορώ να κάνω αλλιώς”. Εγώ δεν ήμουν ποτέ έτσι. Ρόλος; Στη ζωή, στην κοινωνία; Πάμε λοιπόν! Αυτό ήταν δικό μου, δεν είχα κανένα δίπλα μου για να διαχειριστεί τη δημόσια εικόνα μου. Ο πατέρας μου με έβλεπε και απορούσε. “Τι είναι αυτά; Τσακώνεσαι με τον κόσμο;”.

«Φίλε ξεφεύγεις»

Όταν είσαι ένα χωριατάκι κι εκεί που περπατάς έρχονται ξαφνικά 20-30 άνθρωποι και θέλουν να φωτογραφηθούν μαζί σου και η τσέπη σου εκεί που ήταν άδεια γέμισε με λεφτά, πώς το διαχειρίζεσαι; Κανείς, κανένας δάσκαλος δεν μας έμαθε διαγωγή, μας μάθαιναν μόνο την ατάκα. Κανείς από αυτούς δεν είχε γίνει σταρ. Εγώ κοιμόμουν, έπαιζε η μούρη μου στην τηλεόραση για 45 λεπτά, ξυπνούσα και με αποθέωνε το σύμπαν. Και τρελάθηκα! Και ήμουν μόλις 21 ετών.

Όλο αυτό το κακό συνονθύλευμα έβγαλε συμπεριφορές που πραγματικά ήταν ολέθριες. Η οικογένειά μου και οι φίλοι με μάζεψαν. Μου έλεγαν “Φίλε ξεφεύγεις, δεν μιλάμε έτσι στο γκαρσόνι”. Τότε ένιωθα ότι είμαι το κέντρο του σύμπαντος. Κάποιοι άνθρωποι απομακρύνθηκαν, οπότε έπρεπε να δω τι θα κάνω. Τώρα μου αρέσει όπως έχω γίνει, αλλά το πάλεψα πολύ, έφαγα τα μούτρα μου και στην πολιτική και παντού. Όλα έχουν ένα αντίτιμο».