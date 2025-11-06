Τζώρτζογλου: «Είχα σεξουαλικές προτάσεις - Όταν έλεγα όχι σε άνθρωπο εξουσίας μου έκοβε τον δρόμο»

Η δήλωση του Στράτου Τζώρτζογλου ότι το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι ήταν ικανή για να ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων στον καλλιτεχνικό, αλλά και τηλεοπτικό χώρο. Ο ηθοποιός έδωσε συνέχεια στην εκπομπή “Super Κατερίνα”: «Το ότι το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι δεν ισχύει, βέβαια, για όλους που ασχολούνται με το θέαμα. Ένα 2% είναι αυτό το κακό που μπορεί να εκμεταλλευτεί τη θέση εξουσίας που έχει και να ζητήσει οτιδήποτε θέλει. Αυτό δεν ισχύει μόνο στο χώρο του θέατρου, βέβαια, ή του χορού ή του κινηματογράφου, ισχύει σε όλους τους χώρους.

«Για πολλά χρόνια ήμουν ο μόνος ζεν πρεμιέ στην Ελλάδα»

Σχετικά με τις δηλώσεις που έγιναν από δύο συναδέλφους τον κύριο Γκλέτσο και τον κύριο Κατσαφάδο, εμένα προσωπικά μου συνέβη πολλές φορές επειδή για τουλάχιστον 15 χρόνια από το 1987 μέχρι, δεν ξέρω κι εγώ πότε βγήκε ο Απόστολος, ήμουν ο μόνος ζεν πρεμιέ στην Ελλάδα, μετά ήμασταν δύο.

Την εποχή που βγήκα, παρόλο που ήμουν παντρεμένος, είχα πολλές σεξουαλικές προτάσεις, στις οποίες όταν έλεγα όχι και ο άλλος τύχαινε να είναι ισχυρό πρόσωπο, σε θέση εξουσίας, φυσικά σου έκοβε τον δρόμο. Πού να το καταγγείλεις το 1987 ή μέχρι το 2000; Το θέμα είναι ότι μόλις τελειώσει η συνάντηση ή οποιαδήποτε, ακόμα και ένα νεύμα να κάνει σαν να όχι, ο άλλος θα πάρει το τηλέφωνο, θα σηκώσει και θα πει κλείστε τον από όλες τις δουλειές.

Η αντίδραση Γκλέτσου

Ο Αποστόλης για μένα είναι ένα πολύ αυθόρμητο παιδί, το οποίο καμιά φορά το θυμικό του τον ξεπερνάει. Θεωρώ ότι κάνει το καλύτερο που μπορεί και ίσως είναι σαν ένα παιδί που προσπαθούσε, αυτό είδα στην αντίδρασή του, να μην πειράξει κανείς τους ηθοποιούς.

Από την άλλη μου κάνει εντύπωση που ο κύριος Κατσαφάδος (σ.σ. είχε δηλώσει πως ο κύριος Γκλέτσος και ο κύριος Τζώρτζογλου δεν είναι εκπρόσωποι του θεάτρου για να πουν αν είναι ένα μεγάλο κρεβάτι) δεν έχει ακούσει τόσα χρόνια στη δουλειά για τέτοια θέματα. Ήταν λίγο μια φράση άστοχη θα έλεγα, που αν το σκεφτεί καλύτερα θα την ξαναδιατύπωνε».