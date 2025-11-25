Τζώρτζογλου: «Πέρασα κόλαση μετά τον θάνατο της μάνας μου, σκεφτόμουν να πέσω από το μπαλκόνι»

Ο Στράτος Τζώρτζογλου ήταν καλεσμένος στο “Real View” και άνοιξε την καρδιά του για να πει πώς διαχειρίστηκε την απώλεια της μητέρας του και τα σκοτάδια στα οποία βρέθηκε μέχρι να περάσει στην απέναντι όχθη και να γιατρευτεί. «Πέρασα κόλαση δύο χρόνια μετά τον θάνατο της μάνας μου. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι αυτή η γυναίκα που της είχα αφιερώσει όλη μου τη ζωή -και μετά στον γιο μου- έφυγε από τη ζωή. Ήταν τα πάντα για εμένα. Έγινα ηθοποιός για εκείνη. Δεν μπορούσα να το διαχειριστώ.

«Έκρυβα προβλήματα κάτω από το χαλί»

Μετά έπεσε ο covid και πήγα στη “Φάρμα” για να ξεδώσω κι ήμουν υπερβολικός. Μόλις βγήκα, δεν άντεξα και δεν ήθελα τίποτα. Έκρυβα προβλήματα κάτω από το χαλί και στην πράξη ήμουν η θετική σκέψη, ενθουσιασμός, προσευχή… Έφτασα στη φάση του να μην μπορώ να πάω εκκλησία. Μιλούσα με έναν παππούλη που ήταν σε ένα νησί. Δεν μπορούσα να κάνω βιντεοκλήση με τον γιο μου γιατί θα έβλεπε πόσο χάλια είμαι. Σκεφτόμουν να πέσω από το μπαλκόνι κι έλεγα “είσαι δειλός ρε Τζώρτζογλου; Αυτό σου έμαθε ο πατέρας σου; Αυτό το παράδειγμα θα δώσεις στο παιδί σου και στους νέους;”.

Αισθάνθηκα ότι ήταν μεγάλη δειλία. Έλεγα στη Μαρία (Γεωργιάδου): “κόψε με από τη σειρά”, ούτε μία σκηνή τριών σελίδων δεν μπορούσα να παίξω. Εγώ που έχω παίξει Καζαντζάκη, 80 σελίδες απέξω, καθημερινά σίριαλ και δεν μπορούσα να μάθω μια σκηνή. Με έβλεπαν και έλεγαν “ο Τζώρτζογλου είναι αυτός;”». Πρέπει να υπομείνεις, να παλέψεις και να αντιμετωπίσεις όλα τα προβλήματα, γιατί όλα λύνονται.