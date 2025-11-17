Στράτος Τζώρτζογλου: «Δεν ήμουν ποτέ του one night stand, έκανα σχέσεις - Δεν έχω απιστήσει ποτέ»

Ο Στράτος Τζώρτζογλου, που επί χρόνια ήταν ζεν πρεμιέ σε θέατρο και τηλεόραση, έγινε το καλοκαίρι του 2025 60 χρόνων. Ο δημοφιλής ηθοποιός μίλησε στο περιοδικό ΟΚ για τις τρεις γυναίκες της ζωής του: τη μητέρα του, Ευτυχία, την πρώτη του σύζυγό του, Μαρία Γεωργιάδου και την τωρινή του γυναίκα, Σοφία Μαριόλα. Αυτές οι τρεις γυναίκες ήταν εκείνες που τον καθόρισαν. «Με τη Σοφία ήταν ένας έρωτας εφηβικός, θα έλεγα, που δεν τον είχα ζήσει μικρός. Με ξανάνιωσε στα 52 μου. Με τη Μαρία ήταν ένας έρωτας ώριμος που τον έζησα στα 22 μου. Μπορεί να μην μοιάζουν σαν χαρακτήρες μεταξύ τους, έχουν όμως την ίδια ποιότητα ψυχής.

«Ήμουν τελείως “σπιτίσιος” και πάντα μονογαμικός»

Ο κόσμος μπορεί να με θεωρούσε άπιστο επηρεασμένος από τους ρόλους μου στα σίριαλ τότε με τη Βάνα Μπάρμπα, τη Σοφία Αλιμπέρτη. Αλλά ήμουν τελείως “σπιτίσιος” και πάντα μονογαμικός. Είχε πολλή πλάκα γιατί είχα αυτή την εικόνα του ζεν πρεμιέ, λίγο “το τσογλάνι από τον Πειραιά με την καλή καρδιά”, το λαϊκό είδωλο, ενώ εγώ στην πραγματικότητα γύριζα στο σπίτι με τη Μαρία, όπως και τώρα με τη Σοφία. Δεν ήμουν ποτέ του one night stand. Πάντα έκανα σχέσεις. Δεν έχω απιστήσει ποτέ».

φωτογραφία NDP

«Πιο πολύ βαραίνει η κρίση του γιου μου»

Ο Τζώρτζογλου αναφέρθηκε και στον μύθο που έχει χτίσει γύρω από το όνομά του και αν φοβάται μήπως με τέτοιες δηλώσεις τον καταρρίψει. «Δεν θέλω να φτιάχνεται ο μύθος μου πάνω σε φαντασιώσεις. Με ενδιαφέρει να είμαι ειλικρινής με τον εαυτό μου. Επειδή ο πρώτος θεατής είναι ο γιος μου, πιο πολύ βαραίνει η κρίση του Αλκιβιάδη στη συνείδησή μου παρά η φαντασίωση του κόσμου. Η τηλεοπτική εικόνα μου ήταν και παραμένει πιο ισχυρή από οποιαδήποτε πορεία μου στο θέατρο ή την προσωπική μου ζωή».

«Δεν μου άφηνε την ευκαιρία να κυνηγήσω»

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στο εάν τον κυνηγούν περισσότερο γνωρίζοντας πως δεν είναι διαθέσιμος. «Μπορεί στις φαντασιώσεις κάποιων μια βέρα να λειτουργεί περισσότερο. Αλλά αν θέλει κάποιος να σε κερδίσει, δεν καταλαβαίνει τίποτα αν είσαι παντρεμένος. Ακόμη και αν λες “όχι”, το ακούει σαν “ναι”. Είναι η φύση των ανθρώπων που κυνηγάνε. Αργότερα πάντως, όταν χωρίσαμε με τη Μαρία και ήθελα να είμαι εγώ ο κυνηγός και να έχω τον χρόνο για να μπορέσω να παρατηρήσω τον άλλο, να αισθανθώ, να γοητευτώ, με χάλαγε που ήταν τόσο πολύ έτοιμο το θήραμα και δεν μου άφηνε την ευκαιρία να κυνηγήσω».