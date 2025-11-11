Στράτος Τζώρτζογλου: «Αν πεις όχι κι ο άλλος είναι ομοφυλόφιλος, θα πει να μην σε πάρουν σε δουλειά»

Τελευταία ο Στράτος Τζώρτζογλου έχει βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας, αρχικά με τη δήλωσή του ότι “το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι” και στη συνέχεια για τις αποκαλύψεις που έκανε για το ότι και ο ίδιος έχει πέσει θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης. Μιλώντας στο “Buongiorno” ο ηθοποιός έκανε μια νέα συγκλονιστική αποκάλυψη: «Έχω δεχτεί σεξουαλικές παρενοχλήσεις από τα 12 σε ένα εστιατόριο που δούλευα. Φυσικά όταν βγήκα το 1987 στο θέατρο, επειδή έτυχε να είμαι για περίπου 15 χρόνια ο μόνος ζεν πρεμιέ, μέχρι να βγει ο Απόστολος Γκλέτσος, υπήρχε σεξουαλική παρενόχληση με τη μορφή πρότασης. Δεν πήγε με τη βία κάποιος να μου την επιβάλλει.

Το κακό είναι ότι ακόμα και ένα “όχι” να πεις, ακόμα και να δηλώσεις πολύ ανοιχτά τη θέση σου για τις γυναίκες, αν ο άλλος είναι ομοφυλόφιλος και είναι σε θέση εξουσίας, θα πάρει ένα τηλέφωνο και θα πει -στην παρέα του τουλάχιστον- “μην τον πάρετε”. Έφαγα πολλές πόρτες, αλλά δεν μπορώ να αλλάξω, έτσι μεγάλωσα. Εγώ αν είναι να κάνω έρωτα, θέλω να κάνω επειδή είμαι πολύ ερωτευμένος. Δεν μπορώ να κάνω έρωτα γιατί ο άλλος γουστάρει».

Η συνεργασία με τον γιο του

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στην τηλεοπτική συνεργασία που έχει με τον γιο του, τον οποίο καμαρώνει. «Ξεκινάει το επόμενο διάστημα στην ΕΡΤ1 το σίριαλ “Από ήλιο σε ήλιο”, σε σκηνοθεσία Βασίλη Τσελεμέγκου. Το σενάριο υπογράφει η Μαρία Γεωργιάδου, αλλά την καλλιτεχνική επιμέλεια του σεναρίου της σειράς την υπογράφει ο γιος μου και γιος της Μαρίας, αλλά και δικός μου άγγελος και η ψυχή μου ολόκληρη. Είναι πολύ καλός σε αυτό που κάνει, όχι επειδή είναι το παιδί μου, αλλά μου το λένε και όσοι συνεργάζονται μαζί του. Όποτε βλέπω τον Αλκιβιάδη μου έρχονται δάκρυα στα μάτια, από ομορφιά».

Κόντρα Μουτίδου - Γκλέτσου

Φυσικά ο Τζώρτζογλου δεν θα μπορούσε να μην σχολιάσει και τα όσα έγιναν στο “Real View” και επιπλέον να μιλήσει για την εκπόρνευση που υπάρχει γύρω μας. «Εγώ γέλασα με όλη αυτή την ιστορία με τη Σοφία Μουτίδου και τον Απόστολο Γκλέτσο, γιατί ξεκίνησε από μια δικιά μου φράση. Κάποια στιγμή σε μια εκπομπή στην ΕΡΤ γενίκευσα και είπα ότι “όλο το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι”. Θεωρώ ότι ο Αποστόλης -δεν το ξέρω, δεν έχουμε βγει- είναι λεβέντης, αυτό που σκέφτεται το λέει. Δεν έχει κακία μέσα του, θυμώνει και ξεσπάει. Δεν το παίζει άντρας, είναι άντρας. Η κυρία Μουτίδου πέντε φορές τον είπε “ψεύτη”, εκείνος δεν έφυγε, αλλά κάποια στιγμή ένιωσε να βάλλεται από όλες τις γυναίκες, αλλά επειδή μιλούσε η Μουτίδου ξέσπασε πάνω της.

Σε άλλη εκπομπή βγήκα και είπα ότι μόνο στο 2% σε κάθε επάγγελμα, όχι μόνο στο θέατρο, υπάρχουν οι άνθρωποι που έχουν εσωτερικά προβλήματα, ψυχολογικά ζητήματα και υπάρχει ένα άλλο είδος το οποίο λέγεται εκπόρνευση. Η εκπόρνευση δεν είναι μόνο κάποιος ή κάποια που δίνει το κορμί του για να πάρει έναν ρόλο ή να πάρει ένα αντάλλαγμα χρηματικό. Εκπόρνευση μπορεί να γίνει και από κανονικούς ανθρώπους, ας πούμε όταν κάνεις one night stand, εκπόρνευση είναι και αυτό, γιατί δεν νιώθεις αγάπη. Η εκπόρνευση μπορεί να είναι το γεγονός ότι μια γυναίκα ή ένας άντρας μπορεί να παντρεύονται για να μην νιώθουν μοναξιά. Εκπόρνευση είναι να θέλεις ντε και καλά να κάνεις παιδιά χωρίς όμως να έχεις διδαχθεί πώς να είσαι σωστός πατέρας ή μητέρα.