Μουτίδου για Γκλέτσο: «Άκουσα τοξικές αρρενωπότητες, θυμό, απειλή βίας, ίσως φοβήθηκε ότι κάτι ξέρω»

Η τηλεόραση είναι μια ωραία και ευχάριστη ατμόσφαιρα και αυτό το αποδεικνύει καθημερινά. Μετά την αποχώρηση του Απόστολου Γκλέτσου από το «Real View» επειδή θίχτηκε όταν η Σοφία Μουτίδου τον κατηγόρησε ότι λέει ψέματα πως δεν γνώριζε πως υπάρχει κακοποίηση στο θέατρο, η ηθοποιός επανήλθε δριμύτερη με νέες δηλώσεις και ουσιαστικά ευθεία επίθεση στον συνάδελφό της. Και φυσικά το θέμα σχολιάστηκε από όλες τις πρωινές εκπομπές της τηλεόρασης

Το χρονικό

Όλα ξεκίνησαν το βράδυ της Τρίτης 4/11 όταν καλεσμένος στην εκπομπή του OPEN ήταν ο Γκλέτσος και η κουβέντα πήγε προς το θέατρο και αν αυτό είναι ένα μεγάλο κρεβάτι. Ο ηθοποιός είπε χαρακτηριστικά: «Δεν είμαστε ένα μεγάλο κρεβάτι! Δεν μπορούμε να λέμε για το θέατρο επειδή κάποιοι βγαίνουν στις τηλεοράσεις και δίνουν συνεντεύξεις. Οι μπάτσοι πού γα**** τα παιδιά τους και τα βγάζουν ταινίες; Με συγχωρείτε, όχι, δεν θα το δεχτώ να το λέτε αυτό για τους ηθοποιούς. Είμαστε καλλιτέχνες, έχουμε κοινωνικό πρόσημο και ψυχές μικρού παιδιού».

Τότε ήταν που η Μουτίδου τον αποκάλεσε “ψεύτη” και έπειτα έγινε χαμός. «Θα είχα δεχτεί εγώ σεξουαλική παρενόχληση και θα ήταν ζωντανός αυτός που μου την έκανε; Σε παρακαλώ πολύ! Τα τέρατα τα έμαθα κι εγώ μαζί σας», ανταπάντησε ο Γκλέτσος και η Μουτίδου ξέσπασε: «Λες ψέματα. Η πολιτική σε έκανε πιο ψεύτη. Είσαι τυχερός που δεν βρέθηκες σε τέτοιο περιβάλλον» ανταπάντησε εκείνη και ο Απόστολος σηκώθηκε έξαλλος είπε πως δεν θα κάτσει να τον κανιβαλίζει η Μουτίδου και αποχώρησε από την εκπομπή.

Η συνέχεια

Στην εκπομπή της Τετάρτης 5/11 η Σοφία Μουτίδου επανήλθε στο θέμα εκτοξεύοντας σκληρούς χαρακτηρισμούς για τον Απόστολο Γκλέτσο. «Εγώ αυτό που έζησα ήταν ότι μπήκε ένας άνθρωπος με μια ψιλοασταθή κλινική εικόνα. Δηλαδή μπήκε ένας άνθρωπος που ήταν και ναι και όχι, πολύ θετικός, πολύ θυμωμένος. Άκουσα “ματσίλες”, άκουσα τοξικές αρρενωπότητες, άκουσα χέρια στο τραπέζι, άκουσα μετρημένες δουλειές που λύθηκαν με ξύλο, με βία, με απειλή βίας. Ακόμα και η επίλυση ενδεχόμενης παρενόχλησης μπρος στα μάτια του θα λυνόταν με δολοφονία ή με ξύλο.

Εγώ ήμουν ευγενέστατη, άκουγα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αποδεχόμουν ή δεχόμουν. Δεν δεχόμουν το ξύλο ως επίλυση. Ήδη ήταν κακοποιητική η περιγραφή που έκανε. Προχωράει σε δημόσια προσβολή της αστυνομίας. Λέει ότι οι αστυνομικοί κάνουν σεξ με τα παιδιά τους και τα βιντεοσκοπούν. Προχωράει σε δήλωση ότι οι άνθρωποι του θεάτρου που είναι κακοί είναι συγκεκριμένος αριθμός. Αν οποιοσδήποτε δει το βίντεο κανονικά, θα δει ότι αφού τον είπα ψεύτη, ο άνθρωπος δεν έφυγε. Δεν έφυγε όταν τον είπα ψεύτη.

Μια φορά λες ψέματα, δυο φορές λες ψέματα, τρεις φορές και καθόταν και κουβέντιαζε. Ο άνθρωπος έφυγε όταν του είπα νιώθω ότι ήσουν πάρα πολύ τυχερός που δεν συνέβη μπροστά στα μάτια σου. Δεν μπορεί τόσα χρόνια να είσαι τόσο τυχερός. Άρα ψεύδεσαι. Στην μεγάλη ερώτηση που επικρατεί σήμερα στα sites αν ήξερα κάτι, δεν ξέρω κάτι.

Αναρωτιέμαι μήπως φοβήθηκε ότι ξέρω. Ο θυμός ο ανεξέλεγκτος, η βία, ο τραμπουκισμός και το άκρατο θέατρο το κακό του “αφήνω το μικρόφωνό μου και φεύγω πίσω” σε μια πρώτη ανάγνωση, στην εισαγωγή της ψυχικής υγείας βλέπεις ότι κρύβει φόβο. Υπάρχει φόβος όταν κάποιος σου τσαμπουκαλεύεται, φοβάται. Χαίρομαι για τα 12 χρόνια θεραπείας που έχω κάνει και δεν ανέπτυξα παλμούς σε μια προσωπική λεκτική κακοποίηση που δέχτηκα», κατέληξε η Μουτίδου και τώρα η μπάλα είναι στο γήπεδο του Γκλέτσου για το εάν θα δώσει συνέχεια στο θέμα ή όχι.