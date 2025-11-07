Η ΠΟΑΣΥ πάει στα δικαστήρια τον Γκλέτσο για τα περί «μπάτσων που... τα παιδιά τους»

Η χρήση της λέξης «μπάτσοι» από τον Απόστολο Γκλέτσο στην εκπομπή «The Real View» και η φράση που χρησιμοποίησε κάνοντας σύνδεση με την υπόθεση των αστυνομικών που κατηγορούνται για ασελγείς πράξεις στα παιδιά τους, προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων (ΠΟΑΣΥ), η οποία ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε νομικές ενέργειες εναντίον του γνωστού ηθοποιού.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωσή τους, οι εκπρόσωποι των αστυνομικών τονίζουν πως η συγκεκριμένη «απαράδεκτη δήλωση» πλήττει βάναυσα την τιμή και την υπόληψη χιλιάδων ανθρώπων που υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και την ασφάλεια των πολιτών με συνείδηση και επαγγελματισμό.

Παράλληλα τα μέλη της Ομοσπονδίας εξέφρασαν ομόφωνα την έντονη αγανάκτηση και τον αποτροπιασμό τους, καταδικάζοντας απερίφραστα τις αναφορές του κ. Γκλέτσου για τους αστυνομικούς, τις οποίες χαρακτήρισαν ως «προσβλητικές» και «απαξιωτικές γενικεύσεις» τονίζοντας πως ο «λεκτικός εξευτελισμός» ενός ολόκληρου επαγγελματικού κλάδου δεν μπορεί να θεωρηθεί ελευθερία λόγου, αλλά παραβίαση κάθε έννοιας σεβασμού και κοινωνικής υπευθυνότητας.

Η ανακοίνωση της ΠΟΑΣΥ

Με αφορμή την πρόσφατη δήλωση του κ. Απόστολου Γκλέτσου, σε τηλεοπτική εκπομπή, περί «μπάτσων που… τα παιδιά τους και τα βγάζουνε ταινίες», συνεδρίασε σήμερα εκτάκτως η Εκτελεστική Γραμματεία της Ομοσπονδίας. Ομόφωνα τα μέλη εξέφρασαν την αγανάκτηση και τον αποτροπιασμό τους και καταδίκασαν απερίφραστα τέτοιου είδους προσβλητικές, απαξιωτικές αναφορές και συκοφαντικές γενικεύσεις.

Η συγκεκριμένη απαράδεκτη δήλωση, προσβάλλει κατάφωρα την τιμή και την υπόληψη χιλιάδων αστυνομικών, οι οποίοι υπηρετούν με ευσυνειδησία, αυταπάρνηση και επαγγελματισμό το δημόσιο συμφέρον και την ασφάλεια των πολιτών και διακρίνονται για το ήθος τους, ως μεγάλο και αντιπροσωπευτικό μέρος του κοινωνικού συνόλου. Η κατασυκοφάντηση και ο λεκτικός εξευτελισμός ενός ολόκληρου επαγγελματικού κλάδου, δεν συνιστούν ελευθερία λόγου, αλλά παραβίαση κάθε έννοιας σεβασμού και κοινωνικής υπευθυνότητας, την ίδια στιγμή που η Ομοσπονδία έχει ανοικτό μέτωπο κατά οιασδήποτε έκνομης και αντιθεσμικής ενέργειας στρεφόμενης σε βάρος κάθε αστυνομικού.

Σε μια δημοκρατική κοινωνία, η κριτική προς θεσμούς και ανθρώπους είναι θεμιτή, όταν ασκείται με υπευθυνότητα, σεβασμό και επιχειρήματα. Οι ύβρεις και οι συκοφαντίες πληγώνουν τη δημόσια συζήτηση, δηλητηριάζουν τις σχέσεις αστυνομίας και κοινωνίας και ως τέτοιες χρήζουν καταδίκης από όλους και άμεσης απάντησης από την Ομοσπονδία. Ζητούμε τον στοιχειώδη σεβασμό που αρμόζει στον Έλληνα αστυνομικό.

Η Ομοσπονδία μας, ως θεσμικό όργανο που λειτουργεί με σεβασμό στο Σύνταγμα, τους Νόμους και στους καταστατικούς της σκοπούς, κυρίως όμως με σεβασμό στους δεκάδες χιλιάδες αστυνομικούς που εκπροσωπεί, θα ασκήσει τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα, για να προστατεύσει την τιμή και την αξιοπρέπεια του αστυνομικού προσωπικού από τέτοιες καταδικαστέες επιθέσεις.