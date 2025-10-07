Σοφία Μουτίδου για το «The Real View»: «Είμαστε τέσσερις γυναίκες που έχουμε εκτεθεί»

Η Σοφία Μουτίδου ήταν καλεσμένη στο «Buongiorno» και αναφέρθηκε στη συνεργασία της με το OPEN, όπου μαζί με τις Έλενα Χριστοπούλου, Ελίνα Παπίλα και Δάφνη Καραβοκύρη θα παρουσιάζουν το «The Real View» που κάνει πρεμιέρα το προσεχές διάστημα.

«Δεν με αγχώνουν τα νούμερα, καθόλου, ούτε αν θα έχει διάρκεια. Με αγχώνει το ότι είναι κάτι καινούριο. Είναι ζωντανός χρόνος, εντάξει, το λατρεύω αυτό, αλλά ταυτόχρονα έχει και χτυποκάρδι και παράλληλα είναι μια ενορχήστρωση. Είμαστε τέσσερις άνθρωποι, πρέπει να ενορχηστρωθούμε με την καθημερινότητα, να συγχρονιστούμε.

«Αφορμή για να μιλήσουμε»

Είμαστε τέσσερις γυναίκες και επειδή η εκπομπή θα είναι πάλι στο ίδιο κανάλι, το μυαλό όλων πάει στο «Booth», όμως όχι! Το «The Real View» είναι τελείως διαφορετικό, με την έννοια ότι δεν έχει τηλέφωνα, δεν έχει συνομιλία με κάποιον που είναι σε γραμμή, ούτε παρουσιάζει κάποια προβλήματα σχέσεων… Έχει να κάνει full με την καθημερινότητα, με τα hot θέματα της ημέρας, κοινωνικά, πολιτικά, θα παίζουμε τα πάντα, αλλά θα είναι αφορμή για να μιλήσουμε.

Όλο το θέμα θα είναι εμείς, οι απόψεις μας. Η κουβέντα μας. Είναι μια κουβέντα τεσσάρων γυναικών για ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Και θα έχουμε και καλεσμένους. Ήρθε η ώρα να έχουμε καλεσμένους όλους εσάς που μας καλείτε τόσα χρόνια.

Είμαστε και οι τέσσερις γυναίκες που έχουμε εκτεθεί. Γυναίκες που ξέρουμε τη δουλειά. Η κάθε μια έχει μια ζωή πολύ έντονη και πολύ συγκεκριμένο στίγμα. Δεν είμαστε άνθρωποι που πρώτη φορά θα έρθουμε σε επαφή. Ήταν μια ιδέα που υπήρχε χρόνια, απλά τώρα πραγματώθηκε.

«Είσαι ελεύθερος να δημιουργήσεις»

Οι συνθήκες του «Booth» ήταν άριστες. Εγώ δηλαδή δεν αισθάνθηκα ποτέ τόσο ελεύθερη στην τηλεόραση, παρά μόνο όταν έπαιζα με τον Αλέξανδρο Ρήγα σε σίριαλ! Είσαι ελεύθερος να δημιουργήσεις. Είσαι ελεύθερος να μιλήσεις. Δεν είχαμε ούτε στοπ, ούτε τίποτα. Δεν υπήρχε φραγμός.

Δηλαδή όταν τέσσερις άνθρωποι λειτουργούν σε καθεστώς ελευθερίας, ακόμη και να μην συμφωνούμε, δεν υπάρχει περιθώριο κακίας, γιατί δεν έχουμε κανέναν έλεγχο: μην πεις αυτό, κάνε εκείνο, πρόσεξε το ύφος σου, άλλαξε αυτό… Δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Και έτσι κυλάει με απόλυτη και αμφότερη εμπιστοσύνη».