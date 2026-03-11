OPEN: Τέλος ο Πάτρας από το καθημερινό - Μετακομίζουν οι κυρίες του «Real View» στη θέση του

Διορθωτικές κινήσεις στο πρόγραμμά του κάνει το OPEN σε μια προσπάθεια να δοκιμάσει τις εκπομπές του σε άλλες ζώνες. Από τη Δευτέρα 16 Μαρτίου ο Θανάσης Πάτρας σταματά την καθημερινή του παρουσία και… εξορίζεται στο βράδυ της Κυριακής, κάτι που φυσικά δεν το λες καλό.

Τη θέση του (στις 14.15) παίρνει το πολυσυζητημένο «Real View» που στο prime time απέδιδε μόλις ένα 2-3%. Το τοκ σόου με τις Σοφία Μουτίδου, Έλενα Χριστοπούλου, Ελίνα Παπίλα και Δάφνη Καραβοκύρη θα ήταν πολύ πιο ελεύθερο στη μεταμεσονύχτια ζώνη, αλλά τα στελέχη του σταθμού θεώρησαν πως θα είναι πιο αποδοτικό κάθε μεσημέρι.

Αντισυμβατικό early night show

Το «Ώρα για ψυχαγωγία», που τα μεσημέρι έκανε 3-4%, γίνεται «Ψυχαγωγία… Κυριακάτικα!» και από την Κυριακή 22 Μαρτίου πλασάρεται ως ένα τρίωρο αντισυμβατικό early night show της ελληνικής τηλεόρασης με χιούμορ, παιχνίδια, νοσταλγία, αλλά και καλεσμένους έκπληξη. Ο Θανάσης Πάτρας, παρέα με την Άννα Ζηρδέλη και τον Γιώργο Κρικοριάν ελπίζουν αυτή η κίνηση να μην αποβεί μοιραία και για τη δική τους καριέρα…