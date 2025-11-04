Μαστοράκης: Κατακεραυνώνει το The Real View «Πρόκειται για ξεδιάντροπη κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας;»

Απορίες έχει ο Νίκος Μαστοράκης σχετικά με την νέα εκπομπή του Open The Real View, που μόλις χθες το βράδυ έκανε πρεμιέρα και αναρωτιέται αν η εκπομπή της οποίας ο τίτλος, το σκηνικό και το φορμάτ παραπέμπουν στην εκπομπή της Γούπυ Γκόλντμπεργκ στο ABC, έχει πάρει τα δικαιώματα.

Με μια ανάρτησή του, στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook σχολίασε: «ΚΛΑΨ η ΚΛΕΨ; Το Open και η εταιρία του Κοκλώνη, με δικαιολογημένη υπερηφάνεια, ανακοίνωσαν την πρεμιέρα του νεου talk show The Real View. Tόσο ο τίτλος και το φορμάτ, όσο και το σκηνικό, παραπέμπουν στη θρυλική εκπομπή The View του ABC όπου για πολλά χρόνια πρωταγωνιστεί η Γούπυ Γκόλντμπεργκ. Τι τρέχει, λοιπόν; Πήρε το κανάλι και ο παραγωγός τα δικαιώματα για όλα τα παραπάνω; Είναι διαβολική σύμπτωση; Ή μήπως πρόκειται για ξεδιάντροπη κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας;

Εγώ τείνω να πιστέψω το πρώτο, γιατί αλλιώς κανάλι και παραγωγοί θα χρειάζονταν μεγάααααλο θράσος για να κάνουν τέτοια στυγνή και επακριβή αντιγραφή (με εξαίρεση βέβαια το "άλλα τα μάτια του λαγού...") Και όπως γνωρίζουμε, ο Κοκλώνης, μπλεγμένος σε τόσες περίεργες υποθέσεις, δεν θα ήθελε να κατηγορηθεί και για κλοπή. Mια απορία μου, πάντως, αν πραγματικά και με αποδείξεις το Open αγόρασε τα δικαιώματα του The View, μιας εκπομπής με 190 υποψηφιότητες και 41 βραβεία: γιατί δεν αναφέρθηκε κάτι τέτοιο σε καμιά απο τις ανακοινώσεις του καναλιού; Οέο! Περιμένουμε εξηγήσεις και, αν είναι δυνατόν, αντίγραφα του συμβολαίου - αν υπάρχει».

Και ο Νίκος Μαστοράκης δεν σταμάτησε σε αυτή την ανάρτηση, καθώς πριν από λίγες ώρες μας ενημέρωσε μέσω facebook. «Όπως ήταν φυσικό, ακόμη και αν η χθεσινή μου ανάρτηση παραμένει αναπάντητη απο το Open και την εταιρία Barkwell, είδα και την αρχή και το τέλος της copycat (μέχρις αποδείξεως του εναντίου) εκπομπής και πράγμα περίεργο και ασυνήθιστο, δεν είχε πουθενά... τίτλους τέλους με τα ονόματα όλων των συνεργατών, όπου συνήθως αναφέρεται και η εταιρία παραγωγής αλλά και η εταιρία που έδωσε την άδεια. Τίποτα. Παρά μόνο το λογότυπο Real View.

Παράλληλα, έκανα τις απαιτούμενες επαφές με την ιδιοκτήτρια εταιρία (ΑΒC/Disney και Lincoln Park Productions) και περιμένω επίσημη απάντηση, ανεπισήμως όμως μαθαίνω ότι: "Δεν υπάρχουν πληροφορίες που να δείχνουν ότι η μορφή του talk show The View έχει αδειοδοτηθεί για παραγωγή στην Ελλάδα. Το The View είναι αμερικανική εκπομπή που ανήκει στο δίκτυο ABC. Αν και η Ελλάδα διαθέτει δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα, την Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση (ΕΡΤ), καθώς και αρκετά ιδιωτικά τηλεοπτικά κανάλια, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει παραχθεί τοπική ελληνική εκδοχή του The View με σχετική άδεια.

"Ο εστι μεθερμηνευόμενον, ούτε ξερουν ούτε άκουσαν για αδειοδότηση στην Ελλάδα. Περιμένουμε, λοιπόν, λεπτομερείς εξηγήσεις των υπευθύνων για την copycat εκπομπή και θα το πάμε μέχρι το τέλος αυτό το θέμα. Ο έστι επίσης μεθερμηνευόμενο ότι αν πάρουμε απαντήσεις περί αδειοδότησης από κάποια... άγνωστη offshore εταιρία, τότε το copycat θα ανέβει ένα επίπεδο, σε απάτη.