Θανάσης Πάτρας: «Ο καθένας έχει ένα αποτύπωμα στη δουλειά, δεν μπορεί ξαφνικά να γίνεις τέρας»

Εκτός τηλεόρασης βρίσκεται αυτές τις μέρες ο Θανάσης Πάτρας, αφού οι τραγωδίες που συγκλόνισαν τη χώρα δεν επέτρεψαν στην ψυχαγωγική του εκπομπή να βγει στον αέρα του OPEN. Ο δημοσιογράφος ήταν καλεσμένος στη “Super Κατερίνα” και μίλησε για τις δύσκολες στιγμές που βιώνουμε και δεν υπάρχει χώρος για πλάκα. «Και σε επίπεδο καναλιού υπάρχει μεγάλη θλίψη, μεγάλη οδύνη για τα αδικοχαμένα παλικάρια, για όλη την οικογένεια και του OPEN και του ΠΑΟΚ. Έχει γίνει και η τραγωδία στα Τρίκαλα.

Όταν υπάρχει τέτοια θλίψη, τέτοια οδύνη, τόσο βαριά ατμόσφαιρα, νομίζω ότι όταν κάνεις μια εκπομπή που λέγεται “Ώρα για ψυχαγωγία” δεν έχεις διάθεση να βγεις και να κάνεις κάτι το οποίο θα ψυχαγωγήσει τον κόσμο. Σεβασμός, σιωπή αυτή τη στιγμή, συλλυπητήρια στις οικογένειες των αδικοχαμένων παιδιών και στις οικογένειες των γυναικών που έφυγαν από τη ζωή στα Τρίκαλα, έτσι με τόσο τραγικό τρόπο και δύναμη στους οικείους τους».

«Δεν ξυπνάς ένα πρωί και λες ποιον θα προσβάλλω σήμερα;»

Στη συνέχεια της κουβέντας του με την Κατερίνα Καινούργιου, ο Πάτρας αναφέρθηκε και στις τηλεοπτικές παρεξηγήσεις που γίνονται συχνά επειδή κάποιοι έχουν άποψη για κάτι που ειπώθηκε, χωρίς όμως να έχουν παρακολουθήσει μια εκπομπή και έπειτα παρεξηγούνται.

«Όταν είσαι ένας άνθρωπος που δεν είσαι τοξικός, δεν είσαι κακός, δεν λες κακίες, δεν είσαι πονηρός, δεν έχεις κόντρες, δεν κάνεις με κανένα τίποτα, εντάξει δεν μπορεί ξαφνικά να ξυπνήσεις ένα πρωί και να πεις: “α, με ποιον θα κάνω πλάκα σήμερα, ποιον θα φθείρω σήμερα, ποιανού την επαγγελματική, υπόληψη θα προσβάλλω”. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ο καθένας έχει ένα αποτύπωμα στη δουλειά όλα αυτά τα χρόνια. Δεν μπορεί ξαφνικά να γίνεις τέρας, μην τρελαθούμε».