Αναστασία Τσιλιμπίου: «Δεν γίνεται να σε συμπαθούν όλοι και πρέπει να το αποδεχτώ αυτό»

Η Αναστασία Τσιλιμπίου ήταν καλεσμένη της Αθηναΐς Νέγκα στο “Καλύτερα Αργά” του Action 24 και μίλησαν για την ομορφιά στην κανονική ζωή, αλλά και στα social media, αλλά και την κακή ενέργεια που υπάρχει άφθονη τριγύρω μας. «Παραέχω αγνό μυαλό σε πολλά πράγματα και δεν αντιλαμβάνομαι πολλά πράγματα που συμβαίνουν γύρω μου. Έχω ενσυναίσθηση, αλλά πιο πολύ στους ανθρώπους που με νοιάζουν. Βλέπω, ωστόσο ότι υπάρχουν συνάδελφοι που -και νομίζω αυτό συμβαίνει παντού, σε όλους τους χώρους, δεν είναι μόνο στην υποκριτική- ίσως να έχουν μία ανασφάλεια, αλλά δεν την καταλαβαίνω τόσο. Νομίζω ότι είμαι πολύ εύκολος άνθρωπος. Αισθάνομαι το βλέμμα της ζήλιας των άλλων. Μπορεί να είναι χαζό, αλλά εγώ το αισθάνομαι. Δεν νομίζω ότι είναι ακριβώς το μάτι, αλλά η ενέργεια των ανθρώπων.

Πιστεύω ότι υπάρχει κακή ενέργεια γενικά γύρω μας, δυστυχώς, και θα ήταν καλό να υπάρχει περισσότερη αγάπη, περισσότερη ευγένεια. Μπορεί κάποιος να σου δώσει κακή ενέργεια, γιατί θα ζηλέψει οτιδήποτε στη ζωή σου που συμβαίνει καλά, ή να συγκρίνει τον εαυτό του με σένα. Θέλω πάρα πολύ να αναπτύξω αυτό το πράγμα στον εαυτό μου, που να μην προσπαθώ να ελέγξω τα πάντα γύρω μου, το πώς αισθάνονται οι άλλοι, αν θα περάσουν καλά οι άλλοι, το πώς αισθάνονται απέναντί μου, θέλω να τα έχω καλά με όλους, ενώ δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται να σε συμπαθούν όλοι και πρέπει να το αποδεχτώ αυτό».

«Το μόνο που έχω κάνει είναι να φτιάξω τα αυτιά μου»

«Μπορεί να βάλω φίλτρο στο Instagram, στα stories που είναι με χρώματα, αλλά να αλλάξω τον εαυτό μου δεν νομίζω. Το μόνο κακό που ίσως να κάνω, και νομίζω ότι το κάνουμε πάρα πολύ, είναι ότι βάζουμε τον εαυτό μας στη σύγκριση με άλλα άτομα. Δηλαδή “α, έχει πιο ωραία μαλλιά από μένα, έχει πιο ωραία μούρη από μένα, έχει πιο ωραίο σώμα από μένα”. Νομίζω επειδή ακριβώς χρησιμοποιώ αρκετά τα social media, δεν έχω μπει στη δικασία να συγκρίνω τον εαυτό μου με κάτι το οποίο ξέρω και είμαι σίγουρη ότι έχει υποστεί αλλαγή.

Αλλά νομίζω πια τα νέα παιδιά, επειδή ακριβώς χρησιμοποιούν πάρα πολύ τα social, και αυτό είναι και το κακό, βλέπεις από πολύ μικρές ηλικίες να έχουν ένα τάμπλετ, ένα κινητό στο χέρι, αναγνωρίζουν τι είναι αληθινό και τι είναι ψεύτικο. Γενικά δεν μου αρέσουν οι πολλές παρεμβάσεις. Το μόνο που έχω κάνει ήταν κάτι για το οποίο είχα κόμπλεξ από μικρή, έφτιαξα τα αυτιά μου, αυτό. Δεν ξέρω αν το λέω επειδή είμαι ακόμη μικρή, αλλά δεν με νοιάζει προς το παρόν, δεν θέλω να πω κάτι το οποίο θα αλλάξει μετά. Δεν με νοιάζει να μεγαλώσω, δεν με νοιάζει να φανεί αλλαγή πάνω μου, αλλά δεν θέλω να λέω και πολλά».