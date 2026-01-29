Σοφία Μουτίδου: «Μου άρεσε ένας παντρεμένος και έλεγα ότι αυτό ήταν που αρρώστησε τη μητέρα μου»

Για την συναισθηματική κακοποίηση που έχει βιώσει, τις άσχημες συμπεριφορές που δέχθηκε στον εργασιακό χώρο, αλλά και την σχέση της με την θρησκεία μίλησε η Σοφία Μουτίδου στο podcast της Δάφνης Καραβοκύρη.

«Ένιωθα ότι η μαμά μου πέθανε επειδή εγώ δεν έκανα κάτι. Πάντα όταν χάνεις κάποιον βρίσκεις ένα ποσοστό ευθύνης, λες ότι κάτι δεν έκανες καλά, ή νιώθεις μια ενοχή. Εννοείται ότι έμπλεξα με τη θρησκεία εκεί. Προσευχήθηκα, φόρεσα σταυρούς, έκανα τάματα, πήγα σε μοναστήρια. Πριν εγκαταλείψω τη θρησκεία ως απάγκιο ψυχής, την εμπιστεύτηκα πολύ.

Είχα κάνει ένα κονέ με τον Θεό τότε, μου άρεσε ένας παντρεμένος και του είχα πει ότι δε θα ξαναερωτευτώ παντρεμένο. Μου άρεσε οπτικά ένας παντρεμένος και έλεγα ότι αυτό ήταν που αρρώστησε τη μητέρα μου» εξομολογήθηκε.

Και συμπλήρωσε: «Δεν είχα κατάθλιψη. Με κατάθλιψη δε διαγνώστηκα ποτέ. Αυτό που με οδήγησε στα αντικαταθλιπτικά ήταν οι πανικοί».

Η ηθοποιός εξήγησε μεταξύ άλλων γιατί κατά την γνώμη της δεν υπήρξε ποτέ θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης και μίλησε επίσης και για την σχέση με τους γονείς της. «Βεβαίως και έχω κακοποιηθεί. Όλο αυτό που έζησα με την πίεση των γονιών, η μαμά ήταν πάρα πολύ αυταρχική, συναισθηματική κακοποίηση, όχι ότι δεν έφαγα τη σφαλιάρα του αιώνα, είμαι από τα παιδιά που έχουν φάει ξύλο.

Και στον επαγγελματικό χώρο έχω βιώσει κακοποίηση. Είμαι από τους ανθρώπους που πίσω έκανα μεγάλη προσπάθεια για να βγουν οι εργασιακοί μπούλερς και δεν τα κατάφερα. Στη σεξουαλική κακοποίηση τα κορίτσια μπόρεσαν και οργανώθηκαν, στην εργασιακή δε τα κατάφεραν. Έχω δει να με βρίζουν χυδαία, να έχουν πέσει πάνω μου να με δείρουν. Εκεί και εγώ έβρισα και πήγα να δείρω. Το βρισίδι και η ξεφτίλα που έχω βιώσει ως ηθοποιός είναι χωρίς προηγούμενο»

Και σε άλλο σημείο της συνέντευξης ανέφερε: «Στον εργασιακό μου χώρο δεν ήμουν ποτέ το σεξουαλικό θύμα γιατί δεν είχα τα φόντα, δεν ήμουν η ωραία γυναίκα».