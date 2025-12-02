Σοφία Μουτίδου: «Είχα την τύχη να μην είμαι σεξουαλικά ποθητή και το διαχειρίζομαι στον ψυχολόγο μου»

Μια συνέντευξη της τραγουδίστριας Ελένης Ροδά σχολίασαν στην εκπομπή ''Real View'' που είπε μεταξύ άλλων: «Τρέχουν να καταγγείλουν οι ηθοποιοί ότι τους παρενοχλούν, και εμάς μας ρίχτηκαν αλλά δεν κάναμε αυτά τα πράγματα».

Και η Σοφία Μουτίδου παίρνοντας τον λόγ είπε: «Και η Ελένη Ρόδα και πάρα πολύς κόσμος επιθυμεί να μην δώσει έκταση σε κάποια θέματα για αυτονόητους λόγους. Είπε “και τι έγινε; Δεν κάναμε κι έτσι τότε που μας έβαζαν χέρι”».

Ενώ η Ελίνα Παπίλα τοποθετήθηκε λέγοντας: «Αισθάνομαι ότι είτε μας την πέσουν λίγο πιο πικάντικα ή έντονα για κάποιο λόγο, υπερβάλλουμε».

«Πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό που λες. Κόκκινο πανί είναι αυτό που λες. Τι θα πει “λίγο” και “πολύ”; Ο καθένας έχει το ένστικτό του και ξέρει πολύ καλά πότε κάποιος παραβιάζει τα όριά του», ήταν η απάντηση της Σοφίας Μουτίδου.

Και συνέχισε: «Υπάρχει βάσιμο ενδεχόμενο να μην παραβίασε κανείς τα όρια της κας Ροδά. Ούτε εμένα μου τα παραβίασε κανείς. Είχα την τύχη να μην είμαι σεξουαλικά ποθητή και ό,τι αυτό σημαίνει, το υπόλοιπο το διαχειρίζομαι στον ψυχολόγο μου, δεν είχα το “πέσιμο” αυτό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έβλεπα χυδαιότητες και κορίτσια να φοβούνται και να το βουλώνουν και να μην μιλάνε για να μην...».