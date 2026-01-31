Νίκος Μωραΐτης: «Έχει τύχει να γράψω τραγούδι για έναν τραγουδιστή και να μην το θέλει»

Ο Νίκος Μωραΐτης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και μίλησε με την Αθηναΐδα Νέγκα για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα και την κριτική που του άσκησε, το βιβλίο που διαβάζει τώρα και τον έχει συνεπάρει, ενώ εξομολογήθηκε κι αν διάφοροι καλλιτέχνες έχουν τραγούδια που τους έγραψε! «Το βιβλίο του Τσίπρα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Το διάβασα γιατί τρέχει σαν νερό, είναι ένα πολύ καλογραμμένο βιβλίο, κακά τα ψέματα. Αν μπορώ να κάνω κριτική βιβλίου -παρ’ ότι δεν είμαι κριτικός βιβλίου είμαι ένας άνθρωπος που έχει σχέση με τον λόγο- θα μπορούσα να κόψω 150 σελίδες από αυτό.

Δηλαδή θα μπορούσε να είμαι πιο πυκνό. Όμως είναι ένα πολύ καλό γραμμένο βιβλίο και επίσης είναι ένα βιβλίο το οποίο έχει κάποιες στιγμές που εμένα με σόκαραν. Δηλαδή η στιγμή που τον αφήνει ο Σαμαράς χωρίς ούτε ένα ευρώ στα ταμεία και του κόβουν και απέξω, του κλείνουν την κάνουλα για να πέσει, γιατί αυτό είναι το σχέδιο είναι σοκαριστική, είναι σοκαριστική».

«Μετανιώνω για την κριτική που άσκησα στον Τσίπρα»

Επίσης σοκαριστική είναι η παραδοχή του ναι, εγώ που τα κατάφερα απέναντι στη Μέρκελ, στον Σόιμπλε, με το κόμμα μου δεν τα κατάφερα! Είναι πολύ δυνατή στιγμή όταν τα βάζεις με τέτοια πρόσωπα που είναι απέναντί σου! Νομίζω πλέον με τη Μέρκελ υπάρχει βαθύς σεβασμός γιατί είδε ο ένας ότι ο άλλος δεν ήταν το τέρας που νόμιζε. Την κριτική που έχω ασκήσει εγώ στον Τσίπρα για την εμπλοκή του σε εσωκομματικά, δεν την έχει ασκήσει αντίπαλός του. Χειρότερα από ότι θα έπρεπε. Μετανιώνω γι' αυτό.

Αλλά το βιβλίο που διαβάζω και θεωρώ ότι είναι το ωραιότερο, είναι Οι αδελφοί Καραμάζοφ, που δεν το είχα διαβάσει. Λέω, εντάξει, είμαι έτοιμος για δύσκολα, θα βουτήξω στον Ντοστογιέφσκι, ξέρω πως είναι, θα παιδευτώ, αλλά αυτό είναι ένα αριστούργημα. Δεν έχει καμία σχέση δηλαδή για μένα ούτε με το «Έγκλημα και τιμωρία», ούτε με τον «Ηλίθιο». Διαβάζω κάτι μαγικό. Έχω βουτήξει μέσα».

«Η απόρριψη είναι μέσα στο παιχνίδι»

«Υπάρχουν πάρα πολλά τραγούδια τα οποία εγώ τα έχω γράψει για έναν τραγουδιστή, του το έχω στείλει το τραγούδι, δεν του είπε κάτι και τελικά το είπε κάποιος άλλος! Είναι φοβερό αυτό. Δεν το πιστεύουν. Συνήθως έρχονται νέα παιδιά που γράφουν και λένε βοήθησέ μας. Που να καταλάβουν ότι την ώρα που γράφεις ένα τραγούδι ξεκινάς περίπου από το μηδέν.

Κανείς δεν θα πάρει στίχο σου γιατί τον έγραψες εσύ, ή σχεδόν κανείς. Πάλι κρίνεσαι εξ αρχής. Πάλι μπαίνεις στη διαδικασία να το στείλω, έχω την αγωνία, θα αρέσει, δεν θα αρέσει. Η απόρριψη είναι μέσα στο παιχνίδι, πάντα. Και μπορεί να πει κάποιο τραγούδι μου κάποιος άλλος μετά αντί γι’ αυτόν που το έγραψα εξαρχής».