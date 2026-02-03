Μητσιάς στο EQ: Το πολύ σε έναν χρόνο θα σταματήσω το τραγούδι γιατί θέλω να φύγω όρθιος

«Το πολύ σε έναν χρόνο θα σταματήσω το τραγούδι γιατί θέλω να φύγω όρθιος» αποκάλυψε τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου στην Έλενα Παπαβασιλείου και την εκπομπή «EQ» ο σπουδαίος τραγουδιστής Μανώλης Μητσιάς.

Όπως εξήγησε στην εκ βαθέων συνέντευξή του, ο βασικότερος λόγος που θέλει να κλείσει την καριέρα του σύντομα είναι για να μην φτάσει σε σημείο να τον λυπάται ο κόσμος. εξήγησε.

«Τίποτα δεν θέλω να δημιουργήσω πια, θέλω να έχω ένα αίσιο τέλος, που λένε και αυτό θα έρθει και γρήγορα, το πολύ σε έναν χρόνο θα σταματήσω. Θέλω να φύγω όρθιος, περήφανος και όχι να με λυπάται ο κόσμος. Πιστεύω ότι φέτος θα είναι η τελευταία φορά που θα τραγουδήσω. Σε έναν χρόνο έχει τελειώσει η ιστορία».

Στη συνέχεια, εξήγησε πως μόλις σταματήσει το τραγούδι, βασική προτεραιότητά του θα είναι τα ταξίδια: «Νιώθω μια χαρά που θα σταματήσω, η ζωή έχει και άλλα ενδιαφέροντα πράγματα, δεν είναι μόνο το τραγούδι. Το τραγούδι είναι μία μορφή τέχνης, η τέχνη έχει και άλλες μορφές, μέσα σε αυτές τις μορφές είναι και τα ταξίδια. Μου αρέσουν πολύ τα ταξίδια, έχω πάει σε πολλά μέρη, αλλά δεν είχα τον χρόνο να απολαύσω τα μέρη, πήγαινα και έφευγα».

«Το αγαπημένο μου τραγούδι είναι η "Ελευσίνα"»

Παράλληλα μίλησε για την τύχη που είχε να συνεργαστεί με μεγάλους συνθέτες και στιχουργούς μεταξύ των οποίων και ο Νίκος Γκάτσος.

«Ως άνθρωπος τον αγάπησα πολύ γιατί μου έδινε λύσεις στα προβλήματα που είχα ως νέος. Δεν έκανε τον έξυπνο ποτέ. Μου έλεγε ""Εσύ ξέρεις και μονάχος σου θα το βρεις" και κατάλαβα μετά στο Ρεμπέτικο ότι ο στίχος "Μονάχος θα βρεις την άκρη της κλωστής" κατάλαβα ότι αυτός ήταν ο Γκάτσος όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν ένας άνθρωπος που δεν έκανε τον ξύπνιο στην παρέα».

Στη συνέχεια μίλησε για την παρέα που είχε την τύχη να κάνει με άλλους κορυφαίους ανθρώπους του ελληνικού πενταγράμμου όπως ο Σταύρος Ξαρχάκος, τον Μάνο Χατζιδάκι, τον Δήμο Μούτση. «Ο Γκάτσος ήταν ο αρχηγός βέβαια και τον απολαμβάναμε όλοι» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Μανώλης Μητσιάς όμως αποκάλυψε μεταξύ άλλων και ποιο είναι το αγαπημένο τραγούδι που έχει ερμηνεύσει κατά τη διάρκεια της πολυετούς καριέρας του. «Το πρώτο μου τραγούδι, η "Ελευσίνα" είναι το αγαπημένο μου γιατί η αρχή είναι το ήμισυ του παντός. Πέραν του ότι το τραγούδησα είναι και σπουδαίο τραγούδι. Είναι 55 χρόνια και τραγουδιέται παντού».

«Θα ήθελα πάντα να τραγουδάω, αλλά δεν θέλω να με λυπάται ο κόσμος, θέλω να φύγω όρθιος. Πολλοί τραγουδιστές έμειναν και δεν μπορούσαν να τραγουδήσουν και δεν ήταν ωραίο αυτό. Θέλω να με θυμάται ο κόσμος στα καλά μου» κατέληξε ο σπουδαίος τραγουδιστής.