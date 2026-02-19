Μπάσης: «Κάποιοι μετράνε το πόσο ψηλά έχουν φθάσει, με νούμερα πωλήσεων, τα οποία δεν με ενδιαφέρουν»

Στην κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα μίλησε ο Δημήτρης Μπάσης και αναφέρθηκε στις επιτυχίες του παρελθόντος, σε συνεργασίες με επιτυχημένους συναδέλφους του και στιχουργούς, αλλά και στο τι σημαίνει για εκείνον η κορυφή.

Ο τραγουδιστής εξήγησε: «Το πόσο ψηλά έχει φτάσει κάποιος, είναι πολύ υποκειμενικό. Για εμένα που έχω κάνει αυτή τη διαδρομή όλα αυτά τα χρόνια, και ευτύχησα να γνωρίσω τον Μίκη Θεοδωράκη, και να κάνω δύο δίσκους μαζί του, και να με διευθύνει… Το ότι τραγούδησα δίπλα στον Δημήτρη Μητροπάνο, το ότι μπόρεσα κάποια στιγμή να ονειρεύομαι τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα και να θέλω να γίνω τραγουδιστής και κάποια στιγμή να συνεργαστώ μαζί του… Αυτό για εμένα προσωπικά, τον Δημήτρη, σημαίνει ότι έχω φτάσει πολύ ψηλά».

«Κάποιοι άλλοι μετράνε το ψηλά με νούμερα, με νούμερα πωλήσεων, τα οποία εμένα δεν με ενδιαφέρουν. Έχω ακούσει σε μία συνέντευξη, μία πάρα πολύ γνωστή τραγουδίστρια του εμπορικού, που την ρώτησαν πώς φαντάζεται ότι είναι η κορυφή, και απάντησε: «Κορυφή είναι όπως είμαι εγώ τώρα. Αυτή τη στιγμή νιώθω ότι είμαι στην κορυφή». Οπότε το «είμαι ψηλά», είναι τελείως υποκειμενικό πώς το βλέπει κάποιος!» συμπλήρωσε.