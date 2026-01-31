Τάσος Πυργιέρης: «Είχα ΔΕΠΥ, δεν το ήξερα όταν ήμουν παιδί, το έμαθα όταν είχα πια ενηλικιωθεί»

Ο Τάσος Πυργιέρης ήταν καλεσμένος στο «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και μίλησε με την Αθηναΐδα Νέγκα για τη διάσπαση προσοχής που έχει και πώς κατάφερε να την αντιμετωπίσει. «Έχω ΔΕΠΥ (Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας), αλλά είμαι σε πολύ καλύτερη κατάσταση.

Με είχε δυσκολέψει πάρα πολύ, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Η ενασχόλησή μου με τη σκηνοθεσία μου οργάνωσε τη σκέψη, με έκανε πιο συγκροτημένο, πιο υπεύθυνο, πιο οργανωτικό. Είμαι ευγνώμων στη δουλειά μου, σε αυτόν τον τομέα. Δεν το ήξερα όταν ήμουν παιδί, μεγαλώνοντας το έμαθα, είχα πια ενηλικιωθεί. Ήμουν υπερκινητικός, δεν καθόμουν ποτέ σε μία μεριά. Ακόμη είμαι, απλά τώρα το ελέγχω.

«Τα πράγματα έγιναν δυσκολότερα»

«Κάτι οι φίλοι μου που δεν ζούσαν εδώ μου είπαν μήπως πρέπει να το κοιτάξεις λίγο αυτό; Πάω στον ειδικό και μου λέει θα κάνεις μια αγωγή. Ξεκινήσαμε λοιπόν τη φαρμακευτική αγωγή και μετά από 2 - 3 μέρες τα πράγματα έγιναν χειρότερα! Ήταν μία διασταύρωση δύο χαπιών, ένα πρωί, ένα βράδυ. Μου λέει θα τα πάρεις και θα σου συγκροτήσουν τη σκέψη. Δεν μπορείς να φανταστείς. Δηλαδή, ήταν τα πράγματα δυσκολότερα.

Είχα τάση προς έμετο, είχα ναυτία, είχα απίστευτο πονοκέφαλο, μου δημιουργούσαν παλινδρόμηση… Μετά από δέκα, δεκαπέντε μέρες ξανακάνουμε μία συνάντηση. Του λέω κοίταξε να δεις, δεν μπορώ να τα πάρω. Αν είναι να φτιάξω κάτι και να χαλάσω άλλα πέντε, δηλαδή, ποιο είναι το νόημα; Μου είπε, δεν πάνε τα χάπια αυτά σε όλους».