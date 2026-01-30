Ασημακοπούλου: «Ήταν πολύ σημαντικό που περάσαμε το θέμα της εξωσωματικής μέσω της κωμωδίας»

Η Ιωάννα Ασημακοπούλου, η Ζουζουνέλ από το «Σόι σου», ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και μίλησε για την επιτυχία της σειράς του ALPHA, αλλά και το γεγονός ότι μια κωμωδία καταπιάστηκε με το θέμα της εξωσωματικής και της υιοθεσίας. «Οι τηλεθεατές συμπάσχουν με την Αντωνία και νομίζω έχουν συνδεθεί πολλές γυναίκες και με το κομμάτι και της εγκυμοσύνης. Γιατί νομίζω στον πέμπτο κύκλο υιοθετήσαμε ένα παιδάκι. Και προσπαθούσαμε να κάνουμε με εξωσωματικές και ήταν πολύ σημαντικό κομμάτι που ειπώθηκε μέσα από μια κωμωδία και με τον τρόπο που ειπώθηκε τότε.

Και τώρα νομίζω συνδέθηκε πάρα πολύ ο κόσμος και με το πώς θα πούμε σε αυτό το παιδί, στον Σπυράκο, ότι τον έχουμε υιοθετήσει, που ήταν πολύ συγκινητική στιγμή και για εμάς κατά τη διάρκεια που παίζαμε νομίζω. Ήταν πολύ σημαντική στιγμή για εμάς. Είναι πολύ σημαντικό και λεπτό το πώς θα το χειριστεί και ένας σεναριογράφος, αλλά ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή έτσι όπως ειπώθηκε γιατί μπορούν να ειπωθούν πολύ σημαντικά πράγματα μέσα από μια κωμωδία.

«Ο κόσμος έχει ανάγκη την κωμωδία»

«Χάρηκα πολύ όταν έμαθα ότι θα επιστρέψει η σειρά γιατί νομίζω ήταν μια συνέχεια, δεν είχε ολοκληρωθεί και κάπως έτσι είχε περάσει και στη συνείδηση του κόσμου. Περίμενα ότι θα έχει τρομερή απήχηση, γιατί έβλεπα τις αντιδράσεις του κόσμου και στον δρόμο και στα social media.

Έβλεπα τη λαχτάρα και την ανάγκη του κόσμου να γελάσει. Ήθελαν μια κωμωδία, μια comfort σειρά που μπορεί να τη δει όλη η οικογένεια και να ηρεμήσει. Μέσα στη δύσκολη καθημερινότητα που βιώνουμε όλοι μας, έχεις ανάγκη λίγο να αποσυμπιεστείς και είναι πολύ σημαντική η κωμωδία στην εποχή μας. Και ένα δύσκολο είδος γιατί πρέπει να έχεις πολλή ειλικρίνεια».